Tipps für eine effiziente und schnelle Online-Zahlung

Online Shopping löst lokale Geschäfte sicher bald in Sachen Beliebtheit ab, denn mehr und mehr Menschen setzen auf den Einkauf per Internet. Entscheidend ist allerdings, dass die getätigten Einkäufe auch tatsächlich praktisch und unkompliziert bezahlt werden können. Für Verbraucher ist der Gedanke daran, dass es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen könnte, mit großen Ängsten belastet. Doch keine Sorge, ob für virtuelle Dienstleistungen, im Casino oder im Shop, die Möglichkeiten zu bezahlen sind heute im Internet besser denn je und weit vielfältiger als im Handel vor Ort.

Anonymes Bezahlen bei vielen Händlern möglich

Die Weitergabe von Daten ist angstbehaftet, nur ungern geben Menschen ihre Kontonummer oder die Daten der Kreditkarte preis. Die Sorge, dass unbefugte Personen und Hacker zugreifen könnten, ist zu groß. Eine optimale Lösung ist daher die Nutzung der Paysafecard, die Anonymität gegenüber dem Shop oder dem Anbieter gewährleistet. Meist wird diese Guthabenkarte für Casinos, Wettbüros oder für den Kauf von Mitgliedschaften bei Datingportalen und anderen Websites genutzt. Auch zum Kauf oder zur Aufladung von Guthaben im Gaming Bereich ist die Paysafekarte eine willkommene Abwechslung.



Der Vorteil besteht darin, dass mit dem Kauf einer Paysafekarte ein Guthabencode erworben wird, der der gezahlten Summe entspricht. Zwar ist eine Registrierung bei Paysafecard selbst erforderlich, doch hier wird auf maximale Sicherheit geachtet, beispielsweise durch 2-Wege-Authentifizierung. Wird die Karte zur Zahlung benutzt, braucht es keine zusätzliche Angabe von Zahlungsdaten gegenüber dem Händler, was für Sicherheit sorgt.



Beliebtester Zahlungsdienstleister nach wie vor PayPal



Der Zahlungsdienstleister PayPal ist nicht nur einer der größten Anbieter, sondern auch der beliebteste. Einmal angemeldet und das Bankkonto verifiziert, kann mit den Login Daten in nahezu jedem Shop des Internets eingekauft werden. Auch der Kauf von Gutscheinkarten ist auf diesem Weg möglich. Wenn du beispielsweise dringend eine neue Playstation Plus 1 Monat Karte benötigst, kannst du diese direkt im Netz mit Paypal kaufen und benutzen. Der Gang zur Tankstelle entfällt, was für dich eine Zeitersparnis darstellt.

Paypal ist vor allem aus einem Grund so beliebt und wird der klassischen Lastschrift vom Bankkonto oder von der Kreditkarte vorgezogen: Die sensiblen Daten sind zwar im Account hinterlegt, können vom Anbieter einer Dienstleistung oder vom Shop aber nicht eingesehen werden. Zudem wird bei den meisten Transaktionen Käuferschutz gewährleistet, was das Shopping noch sicherer machen kann.



Der Einkauf per Gutschein wird immer beliebter



Bei Amazon die Kreditkarte hinterlegen oder bei Zalando per Lastschrift bezahlen? Das muss nicht sein, denn nahezu alle namhaften Onlineshops bieten heute Gutscheinkarten ihres Unternehmens an, die gegen Bezahlung gekauft werden können. Werte von 10 – 500 Euro sind in der Regel verfügbar und sind so nicht nur eine beliebte Geschenkidee, sondern auch eine Möglichkeit, um sicher im Netz einzukaufen. Wenn du in Besitz eines Gutscheincodes bist, brauchst du dir keine Gedanken um die Sicherheit deiner Daten zu machen, denn bei der Bezahlung gibst du einfach nur den Code ein.

Dieser ist fälschungssicher und besteht meist aus 16 Zahlen und Buchstaben. Du erhältst ihn beim Onlinekauf exklusiv an deine E-Mailadresse und beim Kauf vor Ort auf einer Karte, die du zunächst freirubbeln musst.