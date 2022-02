GGPOKER und GIPHY bringen gemeinsam GIFs an die Pokertische

Globaler Online-Pokeranbieter fügt GIPHY-Integration hinzu, die es jedem Spieler ermöglicht, sich mit einem kurzen animierten Video aus seiner riesigen Bibliothek auszudrücken.

Der innovative Online-Pokerraum GGPoker hat eine neue Funktion in das Spiel integriert, die es den Spielern ermöglicht, animierte GIFS und Sticker an den Pokertischen zu teilen.

Der Betreiber hat sich mit GIPHY zusammengetan, einer führenden Datenbank für GIFs – kurze, audiofreie, animierte Videos – um diese amüsante soziale Funktion auf seine Plattform zu bringen. Die Integration ermöglicht es den Nutzern, nach jedem animierten GIF in der Datenbank zu suchen, das dann für alle anderen Spieler am Tisch sichtbar ist. Nach Angaben von GGPoker gibt es über eine Milliarde GIFs, die geteilt werden können.

Die GIF-Unterstützung ist eine Erweiterung der bestehenden sozialen interaktiven Funktionen von GGPoker, die Tanz-Emotes und kurze Snapcam-Videos umfassen.

„GGPoker [handshake emoji] @GIPHY“, twitterte der Betreiber am Montag in der einzigen öffentlichen Ankündigung seiner neuen Integration. GIPHY, dessen Konto über 250.000 Follower hat, antwortete natürlich mit einem animierten GIF.

Die Spieler können auf die Funktion über die Chatbox zugreifen, wo sie die Millionen von Videos in der GIPHY-Datenbank im Freitext durchsuchen können.

Sobald sie ihr perfektes Reaktions-GIF gefunden haben, können sie es mit dem Tisch teilen, wo es über dem Namensschild des Spielers angezeigt wird, genau wie bei den Snapcam-Videos. Das GIF wird auch in der Chatbox für die Nachwelt sichtbar sein.

GIPHY wurde im Februar 2013 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem führenden GIF-Suchtool, das in Dutzende von anderen Social-Media-Anwendungen integriert wurde, die ihren Nutzern die Möglichkeit geben wollen, sich mit einer umfangreichen Datenbank mit von Nutzern erstellten animierten GIFs auszudrücken. Im Jahr 2016 zählte das Tool über 100 Millionen aktive Nutzer, die täglich über 1 Milliarde GIFs teilen. Bis 2017 hatte sich die Zahl der täglich aktiven Nutzer verdoppelt.

Im Jahr 2020 wurde GIPHY von Facebook für einen Betrag von 400 Millionen Dollar übernommen. Dies löste jedoch eine Untersuchung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde aus, die schließlich vor nur zwei Monaten entschied, dass Facebook seine Anteile an GIPHY vollständig veräußern müsse.

Sie begründete dies mit der Sorge, Facebook könnte „anderen Plattformen den Zugang zu GIPHY-GIFs verwehren oder einschränken und den Datenverkehr auf Facebook, WhatsApp und Instagram erhöhen“.

Bis heute ist GIPHY unabhängig und in Hunderte von Drittanbieterdiensten integriert. Dennoch ist die GGPoker-Partnerschaft offenbar die erste Integration in einen Online-Pokerraum mit Echtgeld.

Es handelt sich um eine von mehreren neuen Funktionen, die GGPoker integriert hat. GGPoker ist seit Jahren bestrebt, soziale Interaktionen zu fördern und den Spaßfaktor beim Online-Poker an seinen virtuellen Tischen zu erhöhen.

Im August 2020 wurde die Funktion einzigartiger Reaktionsvideos eingeführt, die es den Spielern ermöglichen, kurze visuelle und akustische Reaktionen aufzunehmen und am Tisch zu posten. Die Videos sind auf 15 Sekunden beschränkt. Um die Funktion zu nutzen, klickt ein Spieler auf ein Videosymbol neben den Chatboxen an den Tischen.

Nach Abschluss der Aufnahme können die Spieler ihr Video in der Vorschau ansehen, bevor sie es mit allen anderen Spielern am Tisch teilen. Das Video wird automatisch für alle Spieler am Tisch abgespielt. Es können bis zu vier Videos gleichzeitig an einem Tisch geteilt werden.

Kurze Zeit später wurden Tanz-Emotes hinzugefügt, eine Art Vorgeschmack auf animierte GIFs. Wenn eine Hand gewonnen wird, können die Spieler aus einer Liste von Tänzen mit GGPoker-Botschaftern auswählen.

GGPoker’s Unterstützung für GIPHY’s animierte GIFs im Chat ist jetzt weltweit auf seiner dot-com Online-Poker-Plattform live. GGPoker.de arbeitet jetzt unter den neuen deutschen Lizenzbedingungen für Online-Glücksspiele und wird voraussichtlich vollständig reguliert werden, sobald der Lizenzierungsprozess abgeschlossen ist.