SteamOS: Valve bereitet mit Nvidia die Unterstützung weiterer Grafikkarten vor

SteamOS werkelt nicht nur auf dem Steam Deck sowie der kommenden Steam Machine, sondern wird von Valve auch breiter freigegeben. Interessierte haben dadurch die Chance, das Betriebssystem frei auch auf andere Rechner zu schaufeln. Allerdings gibt es da eine wesentliche Einschränkung: Derzeit ist SteamOS nur zu Grafiklösungen von AMD kompatibel. Doch es ist bereits bestätigt, dass Valve direkt mit Nvidia kooperiert, um die Kompatibilität auszuweiten.

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Valve hat erklärt, dass man bereits direkt mit Nvidia zusammenarbeite, um Treiber für Grafiklösungen von Nvidia in SteamOS zu verankern. Allerdings kann man noch keinen Zeitrahmen für eine Veröffentlichung nennen. Es erfolgt lediglich schon einmal der Dämpfer, dass 2026 kein realistisches Ziel sei. Vor 2027 dürfte sich SteamOS folgerichtig nicht in Kombination mit Nvidia-Grafikkarten verwenden lassen.



SteamOS 3.8.10 erweitert bzw. verbessert dabei bereits die Kompatibilität zu neueren AMD- und Intel-Plattformen. Zudem stellt man die Kompatibilität zu mehr Controllern bzw. Handhelds her. Beispielsweise sollte SteamOS entsprechend reibungslos auf den Modellen Lenovo Legion Go oder den Asus ROG Xbox Ally laufen.

Quelle: The Verge