Acer und Asus dürfen wieder Notebooks in Deutschland verkaufen

Acer und Asus mussten zeitweise den Verkauf von Notebooks in Deutschland einstellen. Ursache ist ein umfangreicher Patentstreit mit Nokia gewesen. Ursache waren Patente, die sich um die Videocodierung drehen und von Nokia gehalten werden. Inzwischen hat es allerdings eine Schiedsvereinbarung gegeben. Entsprechend dürfen die beiden Hersteller ihre Laptops wieder in Deutschland ausliefern.

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Allerdings wollte sich Acer offen nicht zur Einigung mit Nokia äußern. Klar stellte man nur, dass die zuvor betroffenen Produktreihen wieder regulär verkauft werden. Asus wiederum gab sich etwas offener. Der Hersteller bestätigte die Schiedsvereinbarung mit Nokia und eine Aussetzung der zuvor laufenden Rechtsverfahren. Man sei froh über die einvernehmliche Lösung, die beiden Seiten diene.

Wie hoch der entstandene Schaden für Acer und Asus ist, lässt sich schwer beziffern. Denn die Händler konnten übergangsweise zumindest noch bereits bestehende Lagerbestände abverkaufen. Dennoch dürften die beiden Hersteller erleichtert sein, den zuvor seit Februar 2026 bestehenden Verkaufsstopp jetzt hinter sich zu lassen.

Quelle: ChannelPartner