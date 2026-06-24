49-Zoll-DQHD-Gaming-Monitor aktuell für nur 550 Euro

Wer auf der Suche nach einem ultrabreiten Gaming- und Produktivitätsmonitor ist, sollte sich aktuell den Titan Army C49C1S genauer ansehen. Der 49-Zoll-Super-Ultrawide-Monitor kombiniert eine Dual-QHD-Auflösung von 5120×1440 Pixeln mit einer Bildwiederholrate von satten 240 Hz und bietet derzeit einen attraktiven Preisvorteil.

Anzeige

Beim Kauf über Zigbuy lässt sich der Preis des Monitors aktuell mit dem Gutscheincode „HWC1S“ um 50 Euro reduzieren. Für Käufer, die mit einem einzigen Display sowohl Gaming als auch produktive Anwendungen abdecken möchten, wird das Angebot dadurch besonders interessant.

Der Titan Army C49C1S setzt auf ein 49-Zoll-Panel im extrem breiten 32:9-Format. Die Dual-QHD-Auflösung entspricht praktisch zwei 27-Zoll-QHD-Monitoren nebeneinander – allerdings ohne störende Bildschirmränder in der Mitte. Durch die 1800R-Krümmung wird das Sichtfeld besser ausgefüllt, was insbesondere bei Rennspielen, Flugsimulationen und immersiven Singleplayer-Titeln für ein beeindruckendes Erlebnis sorgt.

Mit einer nativen Bildwiederholrate von 240 Hz richtet sich der Monitor nicht nur an Simulations- und Strategie-Fans, sondern auch an ambitionierte Gamer. Zu den Gaming-Features gehören 240 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms MPRT-Reaktionszeit, Adaptive Sync, FreeSync- und G-Sync-Kompatibilität sowie Gaming-Tools wie Fadenkreuz-Overlay, Zoom-Modus und Nachtvision. Gerade bei schnellen Ego-Shootern und kompetitiven Titeln profitieren Spieler von der hohen Bildrate und der flüssigen Darstellung.

Der C49C1S eignet sich aber nicht nur fürs Gaming. Dank der enormen Arbeitsfläche lassen sich mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen, ohne ständig zwischen Fenstern wechseln zu müssen. Besonders praktisch sind Funktionen wie USB-C mit bis zu 65 Watt Power Delivery, der integrierte KVM-Switch, Picture-by-Picture (PBP) und Picture-in-Picture (PIP). Damit können beispielsweise Gaming-PC und Notebook gleichzeitig am Monitor betrieben und sogar mit derselben Maus und Tastatur gesteuert werden.

Das Fast-VA-Panel bietet laut Hersteller eine Abdeckung von bis zu 99 Prozent sRGB und unterstützt HDR400. Zusätzlich wird eine werkseitige Kalibrierung mit einem Delta-E-Wert von unter 3 angegeben. Für Bildbearbeitung auf semiprofessionellem Niveau, Videokonsum und Gaming liefert der Monitor damit eine überzeugende Farbdarstellung. Daneben verfügt der Titan Army C49C1S über diese Anschlüsse und Ausstattungsmerkmale: 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (65W PD), USB-Hub, Audio-Ausgang und integrierte 5-Watt-Lautsprecher.

Damit bietet der Titan Army C49C1S eine ungewöhnlich starke Kombination aus 49 Zoll Bildschirmdiagonale, Dual-QHD-Auflösung, 240 Hz, USB-C mit 65 Watt Power Delivery und KVM-Funktion. Wer einen Monitor sucht, der Gaming, Streaming, Homeoffice und Multitasking gleichermaßen abdeckt, erhält hier ein sehr interessantes Gesamtpaket. Insbesondere, weil sich der Preis des Titan Army C49C1S bei Zigbuy durch den Gutscheincode „HWC1S“ um 50 Euro aktuell auf nur noch 549,99 Euro reduzieren lässt.

Quelle: Zigbuy