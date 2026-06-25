Windows 11: Update mit umfangreichen Bluetooth-Verbesserungen

Microsoft hat das optionale Windows-11-Update KB5095093 für Juni 2026 veröffentlicht. Während das Update auch Verbesserungen bei der Systemwiederherstellung und der Windows-Update-Verwaltung enthält, liegt ein besonderer Fokus auf der Modernisierung des Bluetooth-Subsystems. Vor allem Nutzer von drahtlosen Headsets, Earbuds und Lautsprechern profitieren von zahlreichen Optimierungen bei Audioqualität, Kompatibilität und Verbindungsstabilität.

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Bluetooth-Probleme gehören seit Jahren zu den häufigsten Kritikpunkten vieler Windows-Nutzer. Insbesondere Geräte mit Bluetooth LE Audio waren immer wieder von Verbindungsabbrüchen, Pairing-Problemen oder verzögerten Wiederverbindungen betroffen. Mit KB5095093 aktualisiert Microsoft mehrere zentrale Bluetooth-Komponenten, um die Zusammenarbeit mit moderner Audiohardware deutlich zu verbessern.

Nach Angaben des Unternehmens wurden verschiedene Softwarefehler behoben, die bislang zu instabilen Verbindungen, Audio-Aussetzern oder Problemen beim Wechsel zwischen mehreren Bluetooth-Geräten führen konnten.

Eine der sichtbarsten Neuerungen betrifft die Sprachkommunikation. Bluetooth-Geräte mit Unterstützung des Hands-Free Profile (HFP) synchronisieren den Status der Mikrofon-Stummschaltung nun direkt mit Windows. Das bedeutet: Wird das Mikrofon über die Windows-Oberfläche stummgeschaltet, erkennt dies auch das Headset. Umgekehrt wird eine Stummschaltung direkt am Headset sofort an das Betriebssystem übermittelt. Dadurch gehören Situationen der Vergangenheit an, in denen Windows und das Audiogerät unterschiedliche Informationen über den aktuellen Mikrofonstatus anzeigen. Gerade bei Videokonferenzen und Online-Meetings dürfte diese Verbesserung für ein konsistenteres Nutzererlebnis sorgen.

Microsoft hat außerdem ein Problem adressiert, das bei manchen Bluetooth-Audiogeräten zu Stottern, Aussetzern oder Unterbrechungen führen konnte, wenn gleichzeitig Audio abgespielt und das Mikrofon verwendet wurde. Solche Szenarien treten häufig bei Teams-Meetings, Discord-Gesprächen oder Online-Gaming auf. Die Optimierungen sollen die Stabilität der Audioübertragung verbessern und eine flüssigere Wiedergabe gewährleisten.

Auch die Leistung von Bluetooth LE Audio wurde weiter optimiert. Laut Microsoft wurde die Verbindungsinitialisierung bei Sprachverbindungen beschleunigt, wodurch Audiostreams deutlich schneller starten können, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Die verkürzte Latenz macht sich insbesondere bei Anrufen und Echtzeitkommunikation bemerkbar, wo jede Verzögerung zwischen Verbindungsaufbau und Audiowiedergabe störend wirken kann.

Gemeinsam mit Hardware-Herstellern hat Microsoft zudem Bluetooth-bezogene 0x9F-Treiberfehler behoben, die vereinzelt nach dem Aufwachen aus dem Standby- oder Ruhezustand auftreten konnten. Betroffene Systeme zeigten teilweise Verbindungsprobleme oder konnten Bluetooth-Geräte nach dem Aufwachen nicht mehr korrekt ansprechen. Mit dem aktuellen Update sollen Geräte nun schneller und zuverlässiger wieder verbunden werden. Darüber hinaus wurde der Pairing-Prozess überarbeitet. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass bereits gekoppelte Bluetooth-Geräte nach häufigem Wechsel zwischen mehreren Hosts oder Endgeräten in einen fehlerhaften Zustand geraten.

KB5095093 wird derzeit als optionales Vorschau-Update verteilt. Wer auf Bluetooth-Kopfhörer, Gaming-Headsets, Konferenzlösungen oder drahtlose Lautsprecher angewiesen ist, dürfte jedoch von den enthaltenen Verbesserungen unmittelbar profitieren.

Quelle: Windows Latest