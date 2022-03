Samsung bestätigt Einstellung der Smartphone-Reihe Galaxy Note

Inoffiziell rechnete man schon eine ganze Weile damit, dass Samsung seine Smartphone-Reihe der Galaxy Note begraben würde. Doch eine offizielle Ansage der Südkoreaner blieb bisher aus. Im Rahmen des MWC 2022 erklärte der Präsident von Samsung Mobile, Roh Tae-moon, jedoch, dass die Galaxy Note in der Tat zu den Akten gelegt worden seien. Sie lebe aber weiter: Die Galaxy Note würden in Zukunft weiter existieren – und zwar als Samsung Galaxy S Ultra.

So wird ja das Samsung Galaxy S22 Ultra direkt mit einem S Pen ausgeliefert und kann ihn auch im Gehäuse unterbringen. Offenbar mahnt Samsung, dass das Ultra-Modell letzten Endes „das neue Galaxy Note“ sei, nur eben unter einem anderen Namen. Klassisch werde die Reihe der Galaxy Note, die üblicherweise jeweils im Herbst erschien, aber nicht mehr weitergeführt. Schon 2021 erschien ja kein neues Galaxy Note mehr.

Samsung will sich stattdessen in der zweiten Jahreshälfte auf seine Foldables fokussieren. Da sollen also die Samsung Galaxy Fold und Flip den Ton angeben. Das erlaubt es den Südkoreanern natürlich auch, sich besser von der Konkurrenz abzusetzen und seine eigenen Modellreihen besser voneinander abzugrenzen.

Quelle: Dailian Südkorea