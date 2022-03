AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 WX vorgestellt

AMD hat seine neuen Ryzen Threadripper Pro 5000 WX auf Basis der Architektur Zen 3 vorgestellt. Je nach Chip sind bis zu 64 Kerne an Bord. Die neuen Prozessoren richten sich an professionelle Anwender und Geschäftskunden, welche die massive Leistung für ihre Arbeit benötigen. Gamer sind hier also keineswegs die Zielgruppe. Das dürfte sich auch in den Preisen widerspiegeln. Mehrere Tausend Euro dürften Interessierte je nach Chip in die Hand nehmen müssen.

Einige Quellen hat schon nicht mehr mit neuen Ryzen Threadripper Pro auf Zen-3-Basis gerechnet, zumal der Hersteller die Nachfrage im Server-Segment so oder so nicht decken kann. Kunden müssen teilweise Monate auf ihre Bestellungen warten. Nun hat AMD damit seine Zen-3-Modelle für Server vorgestellt, kurz bevor wir bereits mit den ersten Desktop-Prozessoren auf Basis der Nachfolgearchitektur Zen 4 rechnen können.

Für AMD dürfte sich aber auch der Entwicklungsaufwand in Grenzen gehalten haben, da die neuen Ryzen Threadripper Pro 5000 WX den Epyc-Chips auf Milan-Basis stark ähneln. Zumal es beim aktuellen Ökosystem rund um WRX80 bleibt. Zudem bieten die Chips wieder 128 PCI-Express-4.0-Lanes und ein Octa-Channel-Speicherinterface für wiederum bis zu 2 TByte DDR4-3.200-RAM. Verwendet wird auch ein gemeinsamer L3-Cache mit 32 MByte.

Die AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 WX gibt es mit 12, 16, 32 und 64 Kernen. Alle Varianten unterstützen SMT, können also die doppelte Anzahl an Threads parallel verarbeiten. Der Boost-Takt liegt bei inzwischen maximal 4,5 GHz, die Basis-Takte variieren. Die TDP verleibt bei maximal 280 Watt. Dabei werden die neuen Chips zu Anfang nur direkt OEMs und SIs angeboten. Aus diesem Grund nennt AMD aktuell auch noch keine Preise.

Product Specifications

Model Cores/ Threads Boost/Base Frequency (GHz) Total Cache (MB) TDP (Watts) PCIe 4.0 lanes Memory Support AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64/128 Up to 4.5/2.7 288MB 280W 128 Up to 2TB ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32/64 Up to 4.5/3.6 144MB 280W 128 Up to 2TB ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24/48 Up to 4.5/3.8 140MB 280W 128 Up to 2TB ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16/32 Up to 4.5/4.0 72MB 280W 128 Up to 2TB ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12/24 Up to 4.5/4.1 70MB 280W 128 Up to 2TB ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM

Quelle: AMD