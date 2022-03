PlayStation State of Play am 9. März 2022

Am morgigen Mittwoch wird Sony ein digitales Event der Reihe State of Play abhalten. Darin kündigen die Japaner üblicherweise Neuigkeiten rund um ihre PlayStation-Konsolen bzw. die damit verbundenen Dienste und Spiele an. Man stellt bereits vage neue Informationen zu kommenden Games für die PS4 und PS5 in Aussicht.

Zuvor hat es auch Gerüchte gegeben, die davon sprechen, dass Sony PlayStation Now einstellen wolle, um den Service vielmehr in PlayStation Plus zu integrieren. Demnach werde Sony zukünftig drei Tarife von PS Plus anbieten. Doch dazu macht Sony noch keine Andeutungen. Übertragen wird das Event State of Play jedenfalls über den YouTube-Kanal von Sony am 9. März 2022 um 23 Uhr. Alternativ können Interessierte auch bei Twitch einschalten.

Sony klärt schon darüber auf, dass es keine Neuigkeiten zur PlayStation VR 2 oder Spielen für das VR-Headset geben werde. 20 Minuten soll die kommende State of Play gehen.

Nun heißt es also abwarten, was uns Sony da genau präsentieren wird. Eventuell verrät man ja etwas mehr zu angekündigten Triple-A-Blockbustern wie dem sicherlich von vielen heiß erwarteten „God of War: Ragnarok“.

Quelle: PlayStation Blog