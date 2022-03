Intel Arc: Offizielle Vorstellung der ersten Grafiklösungen am 30. März 2022

Intel will am 30. März 2021 über seine Arc-Grafiklösungen für Notebooks sprechen und konkrete Modelle vorstellen. Zu den Desktop-Grafikkarten wird es erst später neue Informationen geben. So war der Start von Intel Arc, einer direkten Konkurrenz für die AMD Radeon und Nvidia GeForce, bisher von Verzögerungen und diffuser Kommunikation geprägt.

Zumindest zu den Intel Arc für Notebooks erfahren wir also Ende des Monats mehr. Desktop-Grafikkaren sollen im zweiten Quartal 2022 vorgestellt werden. Workstation-Lösungen folgen nach aktuellem Stand der Dinge im dritten Quartal 2022. Das erste Produkt soll jedenfalls die Intel Arc A370M werden, welche in Notebooks werkeln wird. Im Vergleich mit aktuellen, integrierten GPUs verspricht Intel eine bis zu zweifache Leistung. Später solle es noch potentere Varianten für Notebooks und Desktops geben.

Intel mahnt aber, dass man die volle Leistung aus den Arc-Lösungen erst langfristig herauskitzeln werde, da es noch auf Software-Optimierungen für viele Anwendungen ankomme. Da sei noch Arbeit notwendig. Man werde aber beispielsweise Listen veröffentlichen und die Games aufschlüsseln, die mit Auflösungen von 1080p oder 1440p bei mittleren oder hohen Einstellungen spielbar sein werden.

Letzten Endes darf man weiterhin gespannt sein: Intel betrieb erst viel Hype um Arc, wurde dann aber im Verlauf der Zeit immer leiser. AMD und Nvidia dürften den Launch der Grafikchips sicherlich ebenfalls interessiert beobachten.

Quelle: Intel