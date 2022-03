AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 startet im zweiten Quartal 2022

AMD will seine Upscaling-Technologie Fidelity FX Super Resolution (FSR) ab dem zweiten Quartal 2022 in die zweite Generation schicken. Die Technik ist eine Alternative zu Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS). Während DLSS allerdings nur mit Nvidias hauseigenen GeForce-GPUs kompatibel ist, funktioniert FSR als offene Lösung im Grunde mit so gut wie allen Grafiklösungen. FSR 2.0 soll nun die Qualität der Hochskalierung auf allen Qualitätseinstellungen drastisch verbessern.

AMD verspricht den Wechsel vom Spatial zum Temporal Upscaling und die Integration von verbessertem Anti-Aliasing. Laut dem Hersteller sollen die via FSR 2.0 erzielten Ergebnisse größtenteils genauso gut oder sogar besser aussehen als die native Auflösung. Machine Learning werde aber auch FSR 2.0 weiterhin aussparen. AMD wird den Quellcode für FSR 2.0 via GPUOpen für Entwickler vollkommen frei verfügbar machen.

AMD zeigte auch bereits ein Videobeispiel, welches auf das Spiel „Deathloop“ als Beispiel zurückgreift. Zu bedenken ist insgesamt aber, dass die Qualität von FSR 2.0 je nach Spiel stark variieren könnte. Hier sollte man sich nicht ausschließlich auf die Aussagen des Herstellers verlassen, sondern definitiv nach Verfügbarkeit von FidelityFX Super Resolution 2.0 und entsprechende Vergleiche mit FSR 1.0 und auch DLSS warten.

Natürlich ist aber sehr zu begrüßen, dass AMD FSR weiter entwickelt. Denn von der Upscaling-Technik profitieren nicht nur potenziell PC-Spiele, sondern auch die Konsolen wie die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Weitere Details zu FSR 2.0 will AMD im Rahmen der Messe Game Developers Conference 2022 (GDC) am 23. März 2022 im Rahmen einer Session für Entwickler aufschlüsseln.

