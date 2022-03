Oppo Find X5: Smartphones sind ab heute in Deutschland erhältlich

Oppo hatte bereits für den deutschen Markt seine Smartphones der Reihe Find X5 vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Flaggschiffe des chinesischen Unternehmens. So umfasst die Reihe die Find X5 Pro, Find X5 und Find X5 Lite. Letzteres ist aber streng genommen eher ein Mittelklasse-Ableger. Ab heute sind jedenfalls alle drei Smartphone-Modelle im deutschen Handel erhältlich. Dabei starten die mobilen Endgeräte dann auch direkt mit einer Bundle-Aktion durch.

Anzeige

Preislich sieht es so aus: Das Oppo Find X5 Pro kostet 1.299 Euro (UVP) und ist in den Farben Ceramic White und Glaze Black zu haben. Das Oppo Find X5 ist zum Preis von 999 Euro (UVP) in den Farben White und Black erhältlich. Das Oppo Find X5 Lite ist zum Preis von 499 Euro (UVP) in den Farben Startrails Blue und Starry Black verfügbar.

Wer eines der neuen Smartphones bis zum 04. April 2022 kauft, erhält je nach gewähltem Find-X5-Modell zusätzlich kostenloses Zubehör obendrauf. Im Falle des Find X5 Pro, des Flaggschiffs der Reihe, sind das etwa die Kopfhörer Enco X, die Watch Free, das kabellose Ladegerät AirVooc 50W und auch noch das Kevlar-Cover als Schutzhülle.

Beim Kauf eines Find X5 im genannten Aktionszeitraum winken als Gratis-Dreingaben die Enco X, die Watch Free und das passende Kevlar-Cover. Zum Find X5 Lite packt Oppo dann die Enco Free 2, das Oppo Band und das Find X5 Lite Liquid Silicone Cover gratis dazu. Die Zubehör-Aktion für die Oppo Find X5 läuft bereits bei teilnehmenden Händlern. Da sind unter anderem die Telekom, 1&1, MediaMarkt und Saturn. Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht.

Quelle: https://www.oppo.com/de/events/bundle/