Windows 11: Microsoft markiert nicht unterstützte PCs mit einem Wasserzeichen

Windows 11 kann per se auch auf Systemen installiert werden, welche die offiziellen Anforderungen nicht erfüllen. Microsoft weist aber darauf hin, dass eine einwandfreie Funktionsweise dann nicht garantiert sei. Vielfach läuft das Betriebssystem aber auch auf offiziell inkompatiblen Rechnern einwandfrei. Nun versucht man es seitens der Redmonder etwas aggressiver mit der Abschreckung. Ist Windows 11 auf einem PC installiert, der nicht die gesamten Anforderungen erfüllt, erscheint auf dem Desktop ein spezielles Wasserzeichen in der rechten, unteren Ecke.

Auch in der App für die Einstellungen erscheint ein entsprechender Hinweis. Diese Anpassungen hatte Microsoft schon vorher getestet, jetzt sind sie aber in der Release-Preview des neuen Builds von Windows 11 zu finden. In den kommenden Tagen sollten sie dann dadurch auch bei allen Nutzern aufschlagen. In den Versionshinweisen hat der Hersteller das neue Watermark allerdings nicht gesondert vermerkt.

Der obige Screenshot der Kollegen von The Verge zeigt, die das Wasserzeichen auf dem Desktop und in den Einstellungen aussieht. Ähnelt ein wenig dem Wasserzeichen, das bei einem nicht aktivierten Windows auftaucht – allerdings etwas dezenter.

Zu Einschränkungen in der weiteren Nutzung führt das Wasserzeichen offenbar nicht, könnte den ein oder anderen Anwender aber sicherlich nerven. Sicherlich werden findige Nutzer aber bald Methoden finden, um es gezielt wieder auszublenden.

