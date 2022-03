Unity Engine: Tech-Demo „Enemies“ zeigt beeindruckende Effekte

Die Engine Unity kommt häufig für Indie-Spiele zum Einsatz, hat aber auch schon dabei geholfen, größere Projekte zu stemmen. In einer neuen Tech-Demo, welche die Macher anlässlich der Game Developers Conference 2022 (GDC) veröffentlicht haben, zeigt man nun neue Möglichkeiten auf. Insbesondere die Beleuchtung, aber auch die realistische Darstellung der Charaktere und ihrer Animationen beeindruckt.

Wie sollte es anders sein, so erreicht man die realistische Darstellung des Lichteinfalls und der Reflexionen sowie der Schatten durch Ray-Tracing. Laut Unity wurde die gezeigte Demo nativ in einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln berechnet und dann via DLSS (Deep Learning Super Sampling) zu 4K hochgerechnet. Die Charakterdarstellung in dieser Qualität war zuvor nicht mit der Engine möglich. Die Techniken, welche dafür benötigt werden, implementiert man in den kommenden Monaten.

Verwendet wurden für die Demo ein PC mit einer Nvidia GeForce RTX 3090 sowie ein Intel Core i7-12700K, um 30 fps zu erreichen. Um auch schwächere Hardware zu versorgen, wird es natürlich Kniffe geben – wie die Reduzierung der Rendering-Auflösung oder das Optimieren bestimmter Effekte.

Die Ergebnisse sind bisher jedenfalls durchaus beeindruckend und lassen auf verbesserte Grafik in kommenden Spielen mit der Unity Engine hoffen. Voraussetzung bleibt natürlich, dass die Entwickler auch entsprechende Ressourcen investieren.

Quelle: Unity