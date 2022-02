Oppo stellt die neuen Smartphones der Reihe Find X5 vor

Oppo bringt drei neue Smartphones auf den Markt: Die Reihe der Find X5 umfasst die Find X5 Lite, Find X5 und schließlich das Flaggschiff Find X5 Pro. Alle drei Geräte sind ab dem 21. März 2022 im Handel erhältlich. Die Preisempfehlungen stehen bei 499, 999 und 1.299 Euro. Daraus wird auch deutlich, dass das Find X5 Lite vor allem den Namen mit den beiden anderen Modellen gemeinsam hat. Es ist in erster Linie ein Mittelklasse-Modell.

Das Oppo Find X5 Pro setzt auf die NPU MariSilicon X, welche vor allem bei Nachtaufnahmen, insbesondere 4K-Videos, die Bildqualität optimieren soll. Für die Kamera hat man mit Hasselblad kooperiert. Sie steht bei 50 MP (Weitwinkel), 50 MP (Ultra-Weitwinkel), 13 (Telephoto) Megapixeln und einem 13-Kanal-Spektralsensor. Für die beiden 50-MP-Kameras nutzt man den Sensor Sony IMX766. Der Weitwinkel-Sensor arbeitet mit 5-Achsen-Bildstabilisation. Es ist ein 2x optischer und 20x digitaler Zoom möglich. Für die Frontkamera sind 32 MP drin. Ebenfalls sind Stereo-Lautsprecher und Dolby-Atmos-Unterstützung an Bord.

Der Akku des Smartphones kommt auf 5.000 mAh und lässt mit 80 Watt bzw. kabellos mit 50 Watt. Das AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale löst mit WQHD+ (3.216 x 1.440 Pixel) auf und erreicht 120 Hz Bildwiederholrate (adaptiv). Es wird geschützt durch Corning Gorilla Glass Victus. Dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als SoC stehen 12 GByte LPDDR5-RAM und 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz zur Seite. Schutz vor Staub und Wasser besteht dank des Standards IP68. Als Betriebssystem dient Android 12 mit ColorOS 12.1. Zu den Schnittstellen rechnen wir etwa 4G / 5G LTE, Dual-SIM- und eSIM-Unterstützung, 3,5-mm-Audio, GPS, USB-C (3.2), Wi-Fi 6 und Bluetooth.

Das Oppo Find X5 Pro erscheint in den beiden Farbvarianten Glaze Black und Ceramic White. Als Abmessungen nennt der Hersteller 73,9 x 163,7 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 221 Gramm. Die Rückseite besteht aus Keramik.

Dann wäre da noch das Oppo Find X5. Auch dieses nutzt ein AMOLED-Display, nun mit 6,55 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholrate und Schutz durch Gorilla Glass Victus. Als Chip setzt man nun auf den Qualcomm Snapdragon 888. Ihn begleiten 8 GByte LPDDR5-RAM und 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz. Man behält für die Kamera die 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel bei, die Hauptlinse ist aber nur noch über 2 Achsen stabilisiert und der Spektralsensor fehlt. Der Sony IMX766 ist immer noch die Basis für die beiden Hauptlinsen. Auch verbleibt es bei zweifachem optischen bzw. 20-fachen Digitalzoom möglich. Für die Frontkamera sind erneut 32 MP drin.

Ebenfalls sind noch Stereo-Speaker und Dolby Atmos vorhanden. Der Akku kommt nun auf 4.800 mAh und lädt weiter mit 80 Watt, kabellos aber nur noch mit 30 Watt. Zu den Schnittstellen rechnen wir jetzt USB-C (3.2), GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und 4G / 5G LTE. Das Oppo Find X5 misst 72,6 x 160,3 x 8,7 mm bei einem Gewicht von 196 Gramm. Es liegt eine IP54-Zertifizierung vor. Die Rückseite besteht bei diesem Modell aus Glas und nicht wie beim Find X5 Pro aus Keramik.

Das Oppo Find X5 erscheint in den Farben Schwarz und Weiß. Als Betriebssystem hält ColorOS 12.1 auf Basis von Android 12 her.

Das Oppo Find X5 Lite ist das verbliebene Modell. Hier finden wir ein AMOLED-Display mit erneut 2.400 x 1.080 Pixeln bei 6,43 Zoll Diagonale und 90 Hz Bildwiederholrate geschützt durch Gorilla Glass 5 vor. Das Wireless-Charging fehlt, kabelgebunden wird mit 65 Watt geladen. Als Kapazität des Akkus nennt Oppo 4.500 mAh. Die Kamera ohne OIS oder optischen Zoom kommt auf 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera steht weiter bei 32 MP. Zudem fehlen die Stereo-Lautsprecher, das Find X5 Lite bietet Mono-Sound.

Als Chip dient der MediaTek Dimensity 900 her mit 8 GByte LPDDR4X-RAM und 256 GByte Speicherplatz (UFS 2.2). Letzterer lässt sich via microSD erweitern. Als Schnittstellen nennt Oppo 3,5-mm-Audio, Dual-SIM (Triple Slot), 4G / 5G LTE, USB-C (2.0), GPS, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2. Ab Werk dient hier noch Android 11 mit dem Überzug ColorOS 12 als Betriebssystem – also noch nicht das aktuelle Android 11.

Das Oppo Find X5 Lite ist nach IPX4 zertifiziert und misst 73,2 x 160,6 x 7,81 mm bei einem Gewicht von 173 Gramm. Für die Rückseite setzt man hier auf Polycarbonat. Im Handel erscheint das Oppo Find X5 Lite in den Farben Startrails Blue und Starry Black.

