Xbox: Neue Sparte für „Cloud-Native“-Games

Microsofts Xbox-Sparte wird um eine neue Publishing-Abteilung für „Cloud-Native“-Spiele erweitert. Die fertigen Titel sollen später exklusiv im Xbox-Ökosystem zur Verfügung stehen. Als Leiterin fungiert Kim Swift, die zuvor unter anderem für Valve an Titeln wie „Portal“ und „Left 4 Dead“ gearbeitet hatte. Zwischenzeitlich war sie bei Google als Game Design Director für Stadia tätig. Ziel sei es nun laut Swift, Spiele mit der Leistung der Cloud zu ermöglichen, die andernfalls nicht möglich wären.

Das Konzept „Cloud Native“ weicht davon ab, was wir bereit als Cloud-Gaming oder Game-Streaming kennen. Dabei werden „normale“ Titel lediglich auch via Stream angeboten – etwa über Google Stadia, Nvidia GeForce Now oder den Xbox Game Pass Ultimate. Mit „Cloud Native“ sind Titel gemeint, welche Rechenleistung aus der Cloud hinzuziehen, um etwa die Beleuchtung, die KI, die Physikeffekte oder die Umgebungen in höherer Qualität darzustellen, als dies offline bzw. bei rein lokaler Berechnung möglich wäre.

Ein frühes Beispiel dieser Anwendung wäre der „Wrecking Mode“ in „Crackdown 3“, der Zerstörungsorgien von Konstruktionen erlaubt, die ohne Cloud-Unterstützung nicht in der gebotenen Form möglich gewesen wären. Auch Cloud KI sei dabei ein Ziel. Dabei sollen z. B. Machine Learning und Natural Language Processing eine Rolle spielen. Am Ende könnten deutlich überzeugendere NPCs in Spielen das Ergebnis sein.

Swift gibt jedoch auch an, dass für die Ausschöpfung von Cloud-Native langfristige Investitionen notwendig seien. Bis wir also die Früchte der Arbeit der neuen Xbox-Abteilung ernten können, dürfte noch viel Zeit vergehen.

Quelle: VGC