Nvidia will eventuell Chips bei Intel fertigen lassen

Nvidia fasst aktuell Intel als Auftragsfertiger für seine Grafikchips ins Auge. Das hat das Unternehmen in einem Gespräch mit Partnern und Investoren bestätigt. Der Hersteller unterhält bereits Kooperationen mit Fertigern wie TSMC und Samsung. Intel könnte als Partner hinzukommen, um in der Lieferkette noch flexibler zu sein.

Der Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte dann auch, dass es darum gehe die Diversität zu steigern und Redundanzen zu vermeiden. Intel sei ein exzellenter Partner und man prüfe derzeit, ob man die bestehende Partnerschaft auf den Foundry-Bereich erweitern sollte. Intel sei auf Nvidia zugekommen, denn man habe Interesse an einem derartigen Abkommen.

Intel baut aktuell in jenem Bereich seine Kapazitäten massiv aus – auch direkt in Europa bzw. Deutschland. Analysten fragten auch nach, ob man sich da bei Nvidia keine Sorgen mache, dass Intel möglicherweise sensible Daten für seine eigenen Grafiklösungen abgreifen könnte. Huang entgegnete daraufhin, dass man mit Intel sowieso eng zusammenarbeite und seit jeher daher Informationen vorab mit dem Hersteller teile. Hier sehe man keine Gefahren, denn solche Partnerschaften seien in der Tech-Industrie völlig normal.

Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Kooperation zwischen Intel und Nvidia tatsächlich intensiviert. Vielleicht würde sich daraus für Nvidia als angenehmer Nebeneffekt auch eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber TSMC und Samsung ergeben.

Quelle: Toms Hardware