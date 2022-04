IFA 2022 findet wieder vor Ort in Berlin statt

Die letzte Internationale Funkausstellung fand im Herbst 2020 statt. Damals wurde die IFA 2020 als „Special Edition“ beworben. Speziell war an der Messe aber eigentlich nur, dass sie in sehr eingeschränktem Rahmen stattfinden musste. Die Ursache dürfte den meisten Lesern direkt präsent sein. Das war natürlich die Corona-Krise. Eigentlich wollte man dann 2021 wieder in die Vollen gehen, musste die Messe in Berlin wegen der anhaltenden Pandemie dann jedoch komplett abblasen. 2022 soll die IFA nun jedoch wieder wie gewohnt stattfinden.

Anzeige

Vom 2. bis 6. September 2022 soll die IFA also in Berlin Hersteller und Besucher aus aller Welt anlocken. Man will Neuigkeiten aus Segmenten wie Unterhaltungselektronik, Elektro-Hausgeräten, Informationstechnologie und Telekommunikation vorstellen. Laut den Veranstaltern hätten bereits „fast alle globalen Marken“ ihre Teilnahme bestätigt. Eine besonders hohe Nachfrage verzeichne man in den Bereichen Fitness & Digital Health sowie Home Appliances.

Dabei soll es auf der Internationalen Funkausstellung 2022 nicht nur um den Austausch zwischen Herstellern und Privatkunden gehen. Auch Produkte für Geschäftskunden erhalten ihren Rahmen. So wird die Messe natürlich auch dafür genutzt, um sich innerhalb der Branche zu vernetzen. Die Veranstalter scheuen sich nicht, die IFA 2022 vorab zu preisen: Demnach habe die „IFA 2022 das Potenzial, die erste wirklich globale Messe für die CE-Branche seit Beginn der Pandemie zu werden“.

Man darf gespannt sein, denn ganz ähnliche Worte vernahm man auch 2021 von den Veranstaltern, bevor die IFA 2021 dann doch eingestampft worden ist. 2022 sollten die Aussichten allerdings besser sein.

Quelle: IFA