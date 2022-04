OnePlus Ace: Neues Smartphone mit frappierender Ähnlichkeit zum realme GT Neo 3

OnePlus hat mit dem OnePlus 10R ein neues Smartphone in der Mache, das in Asien erscheinen soll. Ob es auch den Weg nach Europa nimmt, ist ungewiss. Bisherige R-Modelle schafften nicht den Sprung in hiesige Breitengrade. Zumindest eine Veränderung soll es laut aktuellen Berichten geben. Demnach erscheine das mobile Endgerät gar nicht als OnePlus 10R. Es soll vielmehr als OnePlus Ace auf den Markt kommen.

Anzeige

Die technischen Daten wurden bereits durch mehrere Quellen, unter anderem Listungen bei Geekbench, bestätigt. Demnach wird das OnePlus Ace den MediaTek Dimensity 8100 als SoC verwenden. Der Akku mit 4.500 mAh soll sich wiederum mit stolzen 150 Watt aufladen lassen. Das erinnert bereits sehr an das realme GT Neo 3, welches offenbar technisch nahezu 1:1 dem OnePlus Ace entsprechen soll. Das wäre durchaus denkbar, schließlich gehören beide Marken zum BBK-Konzern. Auch vivo und Oppo sind Marken des Unternehmens.

Vom realme GT Neo 3 soll das OnePlus Ace auch das AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und Unterstützung für HDR10+ übernehmen. Ebenfalls seien bis zu 12 GByte LPDDR5-RAM und 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz an Bord. Die Hauptkamera komme auf 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. An der Vorderseite soll in einem mittigen Punch-Hole eine Selfie-Webcam mit 16 MP ruhen.

Die Marke Ace ist vielleicht manchem Leser nicht völlig unbekannt. Oppo veröffentlichte 2019 ein Reno Ace. 2020 folgte ein Ace 2. Nun wandert diese Marke aber offenbar unter das Dach von OnePlus.

Quelle: WhyLab