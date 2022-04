Die Geschichte von Bitcoin – Von der Entstehung bis heute

Bei Bitcoin handelt es sich um eine Kryptowährung, also einen digitalen Vermögenswert. Die Währung ist seit ihrer Markteinführung 2009 zu einem überaus populären Zahlungsmittel geworden. In der Tat sind Bitcoins nicht nur die erste Kryptowährung, sondern auch die weltweit marktstärkste.

Bitcoins verdanken ihren Erfolg mehreren vorteilhaften Eigenschaften. Allem voran werden sämtliche Transaktionen über ein gleichberechtigtes Rechnernetz abgewickelt, durch das für Transparenz gesorgt wird, ohne die eigene Anonymität zu gefährden. Bei einer Zahlung mit Bitcoin wird eine digitale Signatur hergestellt, durch die eine kryptographische Legitimierung gewährleistet wird. Bitcoin Transaktionen sind irreversibel, was gerade im Online-Handel sehr vorteilhaft ist und werden in der sogenannten Blockchain aufgezeichnet. So kann man auch im Nachhinein noch alle Vorgänge nachvollziehen.

Bei all diesen Vorzügen wundert es nicht, Dogecoin kaufen für viele Menschen als attraktive Investition erscheint. Dresden gehört zu den Städten, in denen sich viele Trader mit Anlagen wie Kryptowährungen auseinandersetzen. In diesem Artikel bieten wir einen historischen Überblick über die Kryptowährung und ihren heutigen Stand, sodass man einen guten Einstieg in die Thematik erhält.

Anfänge einer neuen Währungsform

Bereits seit den 90er Jahren versuchten Gruppen aus dem Umfeld der Cypherpunk-Bewegung digitale Alternativen zu Bargeld etablieren. Erst 2009 gelang mit Bitcoin ein erster erfolgreicher Versuch. Das Konzept wurde 2008 von Satoshi Nakamoto in einem White Paper vorgeschlagen. Es ist nicht bekannt, ob es sich bei Nakamoto um eine reale Person oder ein Pseudonym handelt. Er beschrieb eine vollständige Methode um ein dezentrales Transaktionssystem für digitales Bargeld anzulegen.

Bei ihrer Markteinführung betrug der Wechselkurs für Bitcoin etwa 0,07 US-Dollar. Zunächst gab es auch keine Wechselkurse für andere Währungen. Am 22. Mai 2010 fand der erste Warenaustausch mit Bitcoin statt, wobei 2 Pizzen für 10.000 Bitcoins gekauft wurden. Bis Ende 2011 blieb der Bitcoin und Dogecoin Kurs im einstelligen Bereich, allerdings auch starken Schwankungen unterworfen.

Der plötzliche Aufwärtstrend

Bitcoins könnten bald eine Technik der Zukunft sein. Zwischen 2012 und 2013 zeigte Bitcoin einen deutlichen Aufwärtstrend, sodass man bald 200 Dollar für einen Bitcoin zahlen musste. Ende 2013 wurde, nach einigen Kursschwankungen, erstmalig der Rekord von 1.000 Dollar pro Bitcoin geknackt. In den kommenden Jahren fiel der Kurs immer wieder, nur um sich anschließend stärker zu erholen. Gegen Ende von 2017 beschleunigte sich der Aufwärtstrend nochmal enorm, wobei fast 20.000 US-Dollar Wechselkurs erreicht wurden.

Der Kurs von Bitcoin schwankt auch in den folgenden Jahren stark, sodass es in kurzer Zeit dazu kommen konnte, dass sich der Wert der Kryptowährung halbierte und anschließend mehr als verdreifachte, wie es 2018 innerhalb von wenigen Monaten geschah.

Der heutige Stand von Bitcoin

Bitcoin sind heute beliebter und wertvoller denn je. Immer mehr Onlinehändler akzeptieren die Kryptowährung als Zahlungsmittel, sodass es leichter fällt, sie zu verwenden. Außerdem hat sich der Wert von Bitcoin erheblich gesteigert, seit sie 2009 auf den Markt kamen. Zwar schwankt der Kurs noch immer enorm, dennoch kann man immer wieder Rekordhochs verzeichnen. Im April 2021 wurde ein Bitcoin für knapp 65.000 Dollar gehandelt. Kurz darauf fiel der Kurs wieder auf etwa die Hälfte dieses Stands.

Auch wenn man beobachten kann, dass Bitcoins im Laufe der Zeit immer wertvoller werden, sollte man sich eine Investition gut überlegen. Der Kurs verändert sich sehr schnell und kann innerhalb weniger Tage oder gar Stunden komplett umschlagen. Dieses Phänomen kann man ausnutzen, wenn man vor hat, die Kryptowährung als kurzfristige Anlage zu kaufen, bei längerfristigen Investitionen sollte man sich aber auf merkliche Schwankungen einstellen.