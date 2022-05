Honor bringt die Smartphones Magic4 Lite 5G, X7 und X8 nach Deutschland

Der chinesische Hersteller Honor, früher ein Tochterunternehmen von Huawei, bringt drei seiner Smartphones nun auch in Deutschland auf den Markt. Ab heute starten bereits die beiden Modelle Honor Magic4 Lite 5G und X8. Am 13. Mai 2022 folgt zudem noch das etwas schwächere Honor X7 obendrauf. Das interessanteste der drei Geräte könnte das Mittelklasse-Smartphone Magic4 Lite 5G sein, das ab 349 Euro startet und in den Farben Blau, Schwarz und Silber zu haben ist.

Auf der offiziellen Produktseite erkennt man die technischen Daten. Etwa steckt ein Akku mit 4.800 mAh und 66-Watt-Schnellladung im Inneren. Das LC-Display kommt auf 6,81 Zoll Diagonale bei 120 Hz Bildwiederholrate und FHD+ als Auflösung. Als Chip dient der Qualcomm Snapdragon 695 5G. Ihm stehen 6 GByte RAM zur Seite, die sich virtuell um 2 GByte erweitern lassen. An der Rückseite ruht eine Triple-Hauptkamera mit 48 (Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln. Die Frontkamera steht bei 16 MP.

Es folgt das Honor X8 mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz, welches für 249 Euro den Besitzer wechselt. Es ist in den Farben Schwarz, Blau und Silber zu haben. Hier ist ein LC-Display mit 6,74 Zoll, 90 Hz Bildwiederholrate und FHD+ als Auflösung an Bord. Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 680. Der Akku mit 4.000 mAh lässt sich mit 22,5 Watt aufladen. Die Quad-Kamera kommt in diesem Fall auf 64 (Weitwinkel) + 5 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera kommt auf 16 MP.

Das Honor X7 startet am 13. Mai 2022 in den Farben Silber, Schwarz und Blau für 199 Euro. Hier speckt man das LC-Display mit 6,74 Zoll auf HD+ ab. Es bleibt immerhin bei 90 Hz Bildwiederholrate. Dafür wächst die Akkukapazität auf 5.000 mAh – erneut wird mit 22,5 Watt geladen. Es sind 4 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz vorhanden. Als SoC hält der Qualcomm Snapdragon 680 her. Für die Hauptkamera sind 48 (Weitwinkel) + 5 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixel drin. Die Frontkamera steht bei 8 Megapixeln.

Eventuell ist ja eines der drei neuen Smartphones für den ein oder anderen Leser einen Blick wert.