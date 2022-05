Samsung stellt UFS-4.0-Speicher für höchste Leistungsansprüche vor

Samsung Semiconductor hat laut eigenen Angaben den bisher schnellste Universal Flash Storage (UFS) 4.0 der Industrie entwickelt. Die JEDEC habe die Freigabe erteilt. UFS 4.0 enthält als Standard neue Optimierungen für die Controller und soll sowohl eine höher Effizienz als auch mehr Leistung freischalten.

Samsung Semiconductor gibt an, dass man bereits mit Smartphone-Herstellern zusammenarbeite, um die Einführung von UFS 4.0 zu beschleunigen. UFS 4.0 erlaubt Übertragungen mit 23,2 Gbps pro Lane. Das entspricht etwa dem Doppelten des Vorgängerstandards UFS 3.1. Dies soll etwa 5G-Smartphones zugutekommen. Aber auch zukünftige AR- und VR-Geräte dürften von der schnellen Speicherlösung profitieren.

Samsung will freilich seine proprietären Controller und V-NAND der 7. Generation einsetzen, um aus UFS-4.0-Speicher sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.200 MB/s herauszukitzeln. Beim sequenziellen Schreiben sollen es bis zu 2.800 MB/s sein. Was die Effizienz betrifft, so spricht Samsung von einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von 6 MB/s pro mAh. Das entspräche gegenüber UFS 3.1 laut dem Hersteller einer Steigerung der Effizienz um 46 %.

UFS 4.0 soll im Package maximal 11 x 13 x 1 mm messen und Kapazitäten von bis zu 1 TByte aufweisen. Die Massenproduktion soll bei Samsung Semiconductor im dritten Quartal 2022 anlaufen. Sicherlich werden dann viele Hersteller UFS 4.0 für neue Smartphone-Flaggschiffe einsetzen.

Quelle: Samsung (Twitter)