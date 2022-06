Schützen Sie Ihr Unternehmen – Netzwerkausfallsicherheit erhöhen

Unternehmen müssen dauerhafte Erreichbarkeit, Sicherheit und Konnektivität gewährleisten. Bereits wenige Minuten Ausfall können deutliche Einbußen bedeuten. Daher sollten Sie als Start-Up-Unternehmen, langjähriger Firmeninhaber oder Firmeninhaberin auf die Netzwerkausfallsicherheit, eine effiziente Bandbreitennutzung und vielfältige Konnektivitätsoptionen Wert legen.

Dieses Vorhaben gelingt, indem Sie sich für eine moderne Technologie entscheiden. SD-WAN und UCC sind hierbei entscheidenden Schlagworte, die Sie und Ihre IT-Abteilung verinnerlichen sollten. Was es mit SD-Wan auf sich hat und wie Sie von UCC profitieren, erfahren Sie im Folgenden.

Was ist SD-WAN und UCC?

Der Begriff des SD-WAN ist eine Abkürzung für „Software-Defined Wide Area Network“. Die Technologie hinter einem solchen WAN sorgt dafür, dass Rechner und Netzwerke in einem weitläufigen geografischen Bereich miteinander effizient vernetzt werden können. Unternehmen müssen sich damit nicht auf einen Standort beschränken, sondern können über Länder und Kontinente hinweg einen Datenaustausch sicherstellen. Zur sicheren Übermittlung der Daten werden besondere Übertragungsprotokolle genutzt. Vielen Menschen ist das „LAN“ ein bekannter Begriff. Beim “WAN“ handelt es sich um das gleiche Konzept mit dem Unterschied der weitläufigeren geographischen Netzwerk-Struktur. Gegenüber dem Local Area Networks steht das Wide Area Network für Netze über geographische Distanzen hinweg. Ein SD-WAN soll das Verbinden Ihrer Standorte flexibler und kostengünstiger ermöglichen.

Ebenso wie die Umstellung des Netzwerkes auf eine SD-WAN Struktur, steht auch die Einführung einer UCC-Lösung (Unified Communications and Collaboration) meist ganz oben auf der IT-Agenda. Bei einer UCC-Lösung handelt es sich um eine möglichst integrierte App mit vielfältigen Collaboration-Tools und Methoden, um die Zusammenarbeit Ihrer Abteilungen sowie aller Personen Ihres Unternehmens so einfach wie möglich zu gestalten. Dazu gehören natürlich nicht nur Mails, Video, Telefonie und Messenger sondern auch Terminplanungsassistenten, welche das einfache Ermitteln geeigneter Zeitpunkte für Meetings erarbeitet oder Desktop Sharing tools. Mit UCC-Technologien erhöhen Sie die Einfachheit der Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Mehr Datensicherheit im Unternehmen – Netzwerkausfall durch Eindringlinge vermeiden

Die Netzwerkausfallsicherheit steht in enger Verbindung zum geschulten Umgang mit dem Internet. Immer wieder werden Unternehmen Opfer von Angriffsattacken aus dem Netz.

Internet-Diensteanbieter haben Zugang zu allen Informationen und Aktivitäten des Nutzers, und in einigen Ländern haben sie das Recht, Nutzerdaten gewinnbringend an Werbetreibende zu verkaufen. Es ist sehr wichtig, dass Ihre User auch schon seitens Ihres ISP geschützt werden. Durch DDOS-Protection, SASE-Lösungen oder die Einrichtung eines VPN (Virtual Private Network), oder durch die Nutzung eines neuen ISP.

Des Weiteren sollten alle Angestellten wissen, wie Sie ihre PII schützen können. PII sind persönlich identifizierbare Informationen, nämlich: Name, Telefonnummer, Standortangaben, Postanschrift, IP-Adresse und alle Daten zur digitalen Identität. PII werden auch von Hackern verwendet, um eine Person und ihren Standort zu identifizieren. Dies stellt ein großes Risiko für die Privatsphäre dar, weshalb es sehr wichtig ist, darauf zu achten, welche Informationen wir online preisgeben. Der Schutz von PII erfolgt beispielsweise durch das Verschlüsseln der Daten, die Verwendung einer Zwei-Faktor- oder Multi-Faktor-Authentifizierung und der Löschung alter, nicht mehr verwendeter personenbezogener Daten.