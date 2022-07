Yeedi Vac 2 Pro Saugroboter im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller Yeedi ist in Deutschland eher noch unbekannt. Yeedi wurde 2019 gegründet und im Portfolio befinden sich derzeit einige Saugroboter sowie ein Wischroboter. Das aktuelle Topmodell hört auf den Namen Yeedi Vac 2 Pro und verwendet im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern keine Lasernavigation. Stattdessen setzt man auf eine Navigation via Kamera. Als zweites markantes Merkmal besitzt der Roboter ein oszillierendes Wischsystem, welches deutlich bessere Ergebnisse als die Konkurrenz liefern soll.

Eine Absaugstation ist als optionales Zubehör ebenfalls erhältlich. Diese ist mit allen Yeedi-Saugrobotern kompatibel und kostet rund 200 Euro.

Preislich liegt der Yeedi Vac 2 Pro bei 450 Euro. Allerdings ist dieser so gut wie immer mit Rabatt erhältlich, sodass der effektive Straßenpreis 350 Euro beträgt.

In unserem Test klären wir, wie sich dieser Saugroboter im Alltag schlägt und ob die Kameranavigation sowie die angepriesene Wischfunktion in der Praxis gut funktionieren.

Lieferumfang

Die Lieferung des Yeedi Vac 2 Pro erfolgt in einem kompakten Karton. Alle Teile sind sicher und gut verpackt.

Hier der gesamte Lieferumfang im Überblick:

Yeedi Vac 2 Pro Saugroboter

Seitenbürste

Ladestation

Wischaufsatz mit angebrachtem Mikrofaserwischtuch

Stromkabel für Ladestation

Quick Start Guide in verschiedenen Sprachen

Bedienungsanleitung in Englisch

Technische Daten

Dreame L10 Pro Yeedi Vac 2 Pro Saugleistung 4.000 Pa 3.000 Pa Navigation Laser (LiDAR) Kamera Abmessungen 35 x 9,7 cm 35 x 7,7 cm Gewicht 3,7 kg 3,8 kg Lautstärke 65 dB 70 dB Wischfunktion ja ja Wasserbehälter 270 ml 180 ml Staubbehälter 570 ml 420 ml Akku 5.200 mAh 5.200 mAh Laufzeit 120 Minuten 220 Minuten Preis ca. 350 Euro ca. 350 Euro

Die technischen Daten klingen solide. Der Yeedi Vac 2 Pro besitzt einen großen Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh. Dieser soll für 220 Minuten ausreichend sein, was in der Realität etwas weniger sein dürfte. Dennoch sollten selbst große Wohnungen kein Problem sein. Die Saugstärke fällt mit maximal 3.000 Pa etwas niedriger als bei Konkurrenzmodellen aus, die mittlerweile oftmals mit 4.000 Pa antreten. In der Regel reicht aber auf Hartböden die mittlere Saugstärke aus, sodass die maximale Saugleistung nur auf Teppichen zur Verwendung kommt. Der Staubbehälter fasst 420 und der Wasserbehälter 180 Milliliter.

Die Bauhöhe des Saugroboters beträgt nur 7,7 Zentimeter und ist damit rund zwei Zentimeter niedriger als die Konkurrenzmodelle mit Lasernavigation. Bei manchen Möbeln kann dies ein entscheidender Vorteil sein. So kann der Yeedi Vac 2 Pro bei uns im Haus vier Schränke unterfahren, die andere Staubsaugroboter auslassen müssen.