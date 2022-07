PlayStation VR2: Sony spricht über die Funktionen

Sony hatte in der Vergangenheit bereits die technischen Daten der kommenden PlayStation VR2 enthüllt. Derzeit geht man davon aus, dass das VR-Headset im Frühling 2023 erscheinen könnte. Auch das Design zeigte man bereits, hier spielt die zweite Generation der Virtual-Reality-Brillen der Japaner ganz auf der Höhe der Zeit. In einem neuen Beitrag im PlayStation Blog geht es daher nun weniger um die Hard- und mehr um die Software bzw. die Zusatzfunktionen der PS VR2. Dazu wird unter anderem die sogenannte „Durchlassansicht“ zählen.

Anzeige

Durch diese Funktionen können Träger der PS VR2 dennoch ihre Umgebung wahrnehmen. Das ist praktisch, um etwa zu überprüfen, wo sich die PS-VR2 Sense-Controller im Zimmer befinden, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Dank der integrierten Frontkameras der PS VR2 lässt sich dafür die Funktionstaste am Headset drücken oder die Karte im Control Center verwenden, um zwischen dem Anzeigen der Umgebung und dem Anzeigen von PS-VR2-Inhalten zu wechseln. Die Karte im Control Center bietet außerdem schnellen Zugriff auf andere PS-VR2-Einstellungen, z. B. das Anpassen des Spielbereichs.

Die Durchlassansicht dient ausdrücklich nur zum Anzeigen, daher gibt es keine Aufnahmefunktion. Ebenfalls neu: Mit der Übertragungsfunktion der PS VR2 können sich Gamer während des Spielens selbst filmen, indem sie eine HD-Kamera für die PS5 an die Konsole anschließen. Damit keine Unfälle passieren, gibt es die Funktion „Angepasster Spielbereich“. Der Spielbereich für die PS VR2 kann mithilfe der PS-VR2-Sense-Controller und der integrierten Kameras angepasst werden. Mit den Kameras können Spieler den Raum scannen und mit den PS-VR2-Sense-Controllern den Spielbereich erweitern.

Wer während des Spielens zu nah an die festgelegte Grenze kommt, erhält eine Warnung. Die Einstellungen lassen sich jederzeit ändern, während die PS VR2 verbunden ist. Im VR-Modus können Spieler dabei in einer 360-Grad-Ansicht VR-Spielinhalte in einer virtuellen Umgebung genießen. Die Inhalte werden im HDR-Videoformat mit einer Auflösung von 4.000 x 2.040 Pixeln (2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge) und einer Bildfrequenz von 90 Hz/120 Hz angezeigt.

Im Kinomodus werden das PS5-System und die Benutzeroberfläche sowie alle Inhalte im Nicht-VR-Modus und Medieninhalte auf einer virtuellen Kinoleinwand angezeigt. Im Kinomodus werden Inhalte dann im HDR-Videoformat mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und 24/60 Hz sowie einer Bildfrequenz von 120 Hz angezeigt.

Quelle: PlayStation Blog