Sony PlayStation VR2: Der erste Blick auf das Virtual-Reality-Headset

Sony hat endlich das finale Design seines neuen Virtual-Reality-Headsets, der PlayStation VR2, präsentiert. Bisher hatte man lediglich die Controller gezeigt, aber auch die technischen Daten bestätigt. Doch ein Blick auf das VR-Headset an sich blieb uns bisher verwehrt. Erst heute hat sich das geändert. Auch zeigte man nochmals die Sense-Controller, deren Design sich ein wenig gewandelt hat.

Dabei lehnt sich die Farbgebung in Schwarz und Weiß natürlich an das Design der PlayStation 5 an. Laut Sony habe man vor allem Wert auf ein abgerundetes Design gelegt. Die Ergonomie habe aber stets im Fokus gestanden. Der Kopfbügel ist weiterhin anpassbar, genau wie das Visier, das näher oder weiter entfernt vom Gesicht platziert werden kann. Auch ein Anschluss für Kopfhörer bleibt vorhanden. Gegenüber der ersten Generation der PlayStation VR ist aber beispielsweise ein Objektivstellrad neu. Dadurch kann der Abstand zwischen Objektiv und Augen geregelt werden

Außerdem habe man das Design schlanker gemacht und eine leichte Gewichtsreduzierung erzielt. Zudem gibt es einen neuen Aufbau für die Lüftung. Damit will man verhindern, dass die Linsen beschlagen und der Spieler die Luft als stickig empfindet. Zwischen Ober- und Vorderseite des Visiers gibt es daher eine kleine Lücke für die integrierte Belüftung.

Zum Preis oder dem Erscheinungsdatum der PlayStation VR2 schweigt Sony leider noch weiterhin. Man darf gespannt sein, ob es dazu im Jahresverlauf noch Neuigkeiten geben wird.

Quelle: PlayStation Blog