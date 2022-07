Nvidia soll eine neue Titan-Grafikkarte mit 18.176 Shadereinheiten planen

Nvidia soll neben den GeForce RTX 4000 bzw. der GeForce RTX 4090 als leistungsfähigstem Modell der Reihe auch noch eine weitere Grafikkarte für Privatkunden in Planung haben, die noch einmal eins draufsetzen könnte. Das wäre ein neues Titan-Modell auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur. Gerüchte sagen so einer neuen Grafikkarte die GPU AD102 450 mit 18.176 Shadern nach. 142 Stream-Multiprozessoren könnten an Bord sein. Damit würde die neue Titan-Grafikkarte sogar die RTX 4090 in den Schatten stellen, die 16.384 Shader und 128 SMs bieten soll.

Der RAM sei aber auch bei der Titan angeblich über eine 38-bit-Schnittstelle angebunden. Jedoch seien hier bis zu 48 GByte VRAM möglich. Um die Leistung zu verbessern, setzte Nvidia angeblich auf GDDR6X-Chips mit 24 GBit, was eine Bandbreite von 1.152 GB/s erlaube. Wer sich diese Grafikkarte sichern möchte, sollte jedoch nicht nur einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen, sondern auch nicht sonderlich auf die Stromkosten achten. 800 Watt TBP werden genannt.

Bei so einem Strombedarf müssten dann folglich zwei 16-Pin-12VHPWR-Stromanschlüsse an Bord sein. Zumindest sei dies laut dem Leaker Kopite7Kimi der Fall. Folgerichtig sollte ein leistungsfähiges Netzteil im Rechner der Wahl stecken. Freilich sind all diese Angaben mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Nvidia selbst enthält sich natürlich zu der potenziellen Nvidia Titan der nächsten Generation eines Kommentars.

Quelle: Kopite7Kimi (Twitter)