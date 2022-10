„Fallout 3: Game of the Year Edition“ aktuell gratis

In den nächsten Tagen bietet der Epic Games Store mal wieder zwei PC-Spiele kostenlos zum Download an. Da wäre zum einen „Evoland Legendary Edition“, ein RPG aus dem Jahre 2013, bei dem es um die Entwicklung von Videospielen geht. Zum anderen gibt es mit „Fallout 3: Game of the Year Edition“ einen echten Action-Rollenspielklassiker von 2008 gratis.

„Fallout 3“ ist die fünfte Veröffentlichung in der postapokalyptischen Spielwelt der gleichnamigen Fallout-Spielereihe und nach „Fallout“ sowie „Fallout 2“ das dritte Spiel der Hauptserie. Schauplatz ist das durch einen Atomkrieg lebensfeindlich gewordene Stadtgebiet und Umland von Washington, D.C., das der Spielercharakter nach seinem Aufwachsen in einem Atomschutzbunker auf der Suche nach seinem Vater erstmals erkundet. „Fallout 3“ wurde 2008 über 4,7 Millionen Mal ausgeliefert, in Folge wurden mehrere Download-Erweiterungen veröffentlicht. Zwei Jahre darauf erschien der von „Fallout 3“ losgelöste Ableger „Fallout: New Vegas“.

Anders als die beiden Vorgänger spielt „Fallout 3“ nicht an der West-, sondern an der Ostküste der USA in der US-Hauptstadt Washington, D.C. Das Szenario basiert dabei auf einer postapokalyptischen Welt im Jahr 2277. Am 23. Oktober 2077 wurde die Welt durch den „Großen Krieg“, einem zweistündigen nuklearen Schlagabtausch zwischen den USA und China, größtenteils zerstört. Diesem Krieg entkamen nur diejenigen Menschen unbeschadet, die Zuflucht in gigantischen Atombunkern, sogenannten Vaults, fanden; alle anderen kamen entweder ums Leben oder wurden anderweitig in Mitleidenschaft gezogen.

Der Spieler selbst stammt aus der Vault 101, einer von mehreren Vaults im Großraum Washington. Zum Zeitpunkt des Spiels wird die Welt außerhalb der Vault, das sogenannte „Ödland der Hauptstadt“, eine von Ruinen geprägte atomare Wüste, von verschiedenen, häufig verfeindeten Fraktionen mit unterschiedlichen Zielen und einer teils grotesk mutierten Fauna bevölkert. Politische oder gesellschaftliche Strukturen sind praktisch nicht existent, es existiert auch keine offizielle US-Regierung. Menschliche Spuren beschränken sich auf kleine Siedlungen und Lager. Das Stadtgebiet von Washington, D.C. ist Kriegsgebiet.

Die Geschehnisse in „Fallout 3“ finden dabei in einem Alternativuniversum statt, in dem die menschliche Kultur in den Sicht- und Denkweisen der 1950er-Jahre stehen geblieben ist. Vor allem die Naivität der 50er-Jahre hinsichtlich eines möglichen Atomkrieges ist allgegenwärtig. Ein Großteil der Umgebung als auch das Aussehen der Nicht-Spieler-Charaktere erinnert stark an Mode und Geschmack der 50er. Lediglich im Bereich der Nukleartechnik und der Robotik wurden nennenswerte Fortschritte erzielt, was zu starken Kontrasten führt – auf der einen Seite Lasergewehre, Schwebebahnen und nukleargetriebene Autos, auf der anderen die Lockheed P-80 Shooting Star als Standard-Jagdflieger der U.S. Air Force des Jahres 2077.

Die Welt von „Fallout“ basiert insgesamt stark auf den wirklichen Vorstellungen, welche die Menschen Mitte des 20. Jahrhunderts von der Zukunft hatten. Das gesamte Spiel präsentiert sich dabei extrem sarkastisch, wenn nicht sogar makaber: Im Vorspann des Spiels sieht man zum Beispiel eine Diashow mit Werbung für die Vaults und Kriegsanleihen, während im Hintergrund „I Don’t Want to Set the World on Fire“ von „The Ink Spots“ zu hören ist. Die Siedler von Megaton siedeln um eine scharfe Atombombe, die jederzeit zünden kann, während der Wachroboter vor dem Tor behauptet, sie sei absolut sicher und man brauche sich keine Sorgen zu machen. [Quelle: Wikipedia]

„Fallout 3: Game of the Year Edition“ und „Evoland Legendary Edition“ sind noch bis zum 27. Oktober 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehören dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games