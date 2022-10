AMDs RDNA3-Grafikarchitektur im Livestream

AMD hat einen Livestream für den 3. November angekündigt, bei dem die neue RDNA3-Grafikarchitektur vorgestellt wird. Den Termin selbst hatte AMD bereits im September verraten, um Nvidias neuer GeForce-Generation etwas Wind aus den Segeln zu nehmen und den Kunden zu signalisieren, dass eine Alternative zur GeForce-RTX-4000-Serie kommen wird. Das wird AMD nun der ganzen (Internet-)Welt per Livestream genauer präsentieren.

In der Ankündigung des Livestreams verspricht der Hersteller „Details zur neuen hochleistungsfähigen, energieeffizienten AMD RDNA3-Architektur, die Gamern und Content-Erstellern ein neues Maß an Leistung, Effizienz und Funktionalität bieten wird“. Das unterstreicht die bisheigen Vermutungen, dass AMD mit seiner neuen Radeon-Generation vor allem mit hoher Effizienz punkten wird. In einem früheren Blog-Post hob AMD bereits die Vorteile von RDNA2 gegenüber den Nvidia GeForce RTX 3000 Grafikkarten hervor. RDNA3 soll nochmals ein um mindestens 50 Prozent besseres Verhältnis von Leistung pro Watt bieten.

Ob Anfang November bereits die ersten Radeon RX 7000 Grafikkarten konkret vorgestellt werden, ist noch unklar. Aktuelle Gerüchte sprechen von einer Produkteinführung der ersten, vermutlich zunächst im High-End-Bereich positionierten Modelle Ende November – gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.

Der Livestream findet statt am 3. November 2022 um 21 Uhr deutscher Zeit und kann auf AMDs YouTube-Kanal verfolgt werden. Wenige Stunden nach Ende der Veranstaltung soll eine Wiederholung auf amd.com/Radeon zur Verfügung stehen.

Quelle: AMD