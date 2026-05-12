Intel und Nvidia halten an gemeinsamer Produktstrategie fest

Die Zusammenarbeit zwischen Intel und Nvidia bleibt offenbar weit über 2025 hinaus bestehen. Nachdem es in den vergangenen Monaten vergleichsweise ruhig um die im Herbst 2025 angekündigte Partnerschaft geworden war, hat Intel-CEO Lip-Bu Tan nun öffentlich bestätigt, dass die gemeinsamen Produktpläne weiterhin aktiv verfolgt werden.

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Auslöser der neuen Aufmerksamkeit war ein Beitrag des Intel-Chefs auf X, in dem er die Zusammenarbeit mit Nvidia erneut hervorhob. Parallel dazu berichteten mehrere Branchenmedien, dass die ursprünglich 2025 angekündigten Projekte keineswegs eingestellt wurden. Vielmehr laufen die Entwicklungsarbeiten offenbar unverändert weiter.

Bereits im September 2025 hatten Intel und Nvidia eine weitreichende Kooperation angekündigt, als Nvidia 5 Milliarden US-Dollar in Intel investierte. Damals sprachen beide Unternehmen von mehreren gemeinsamen Produktgenerationen für Rechenzentren und den PC-Markt. Besonders im Fokus standen x86-SoCs mit integrierten Nvidia RTX GPU-Chiplets.

Die strategische Bedeutung dieser Allianz ist erheblich. Intel erhält Zugang zu Nvidias dominanter GPU- und KI-Expertise, während Nvidia seine Position im klassischen PC- und x86-Ökosystem ausbauen kann. Gleichzeitig könnte Intel Foundry von zusätzlichen Fertigungsaufträgen profitieren – ein zentraler Bestandteil von Lip-Bu Tans Restrukturierungsstrategie.

Laut verschiedenen Berichten sollen insbesondere zukünftige Consumer- und Rechenzentrum-Produkte weiterhin Teil der Roadmap sein. Gerüchte um kommende Intel-Plattformen mit Nvidia-Grafikkomponenten – darunter mögliche „RTX Tiles“ in zukünftigen mobilen SoCs – erhalten dadurch neue Glaubwürdigkeit.

Interessant ist zudem das politische Umfeld. Intel befindet sich weiterhin mitten in einer umfassenden Neuausrichtung, nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren massiv Marktanteile an AMD verloren hatte. Unter Lip-Bu Tan versucht Intel nun, das Unternehmen stärker auf KI, Foundry-Dienstleistungen und strategische Partnerschaften auszurichten.

Dass Nvidia gleichzeitig Milliarden in die Kooperation investiert und gemeinsame Plattformen offensiv unterstützt, zeigt, wie ernst beide Seiten die Partnerschaft nehmen. Für den PC-Markt könnte dies langfristig eine neue Klasse hybrider Systeme bedeuten, die klassische x86-CPUs mit eng integrierter RTX-Grafik und KI-Beschleunigung kombinieren. Noch fehlen allerdings konkrete Produktankündigungen oder technische Details zu kommenden Generationen.

Quelle: Lip-Bu Tan @ X