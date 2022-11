Wie man einen Shop zum Verkauf von Hightech-Produkten bei Shopify einrichtet?

Shopify ist eine Plattform, auf der Sie Online-Shops einrichten können, um verschiedene Produkte zu verkaufen. Es ist eine Plattform, die aufgrund ihrer vielen Vorteile für den Verkauf und den E-Commerce immer beliebter wird. Außerdem können Sie dort ganz einfach Ihre Hightech-Produkte verkaufen, indem Sie die verschiedenen unten aufgeführten Schritte befolgen.

Sammeln Sie die Informationen für Ihren Shop

Bevor Sie Ihren Online-Handel mit Hightech-Produkten auf Shopify einrichten, ist es wichtig, einige grundlegende Informationen zu sammeln, die für die Identifizierung Ihres Shops nützlich sind. Dazu gehören zum Beispiel der Name Ihres Unternehmens, Ihr Logo, Ihr Corporate Design, der Domainname, den Sie haben möchten, sowie Fotos Ihrer Produkte. Diese Informationen sollten Ihnen im Voraus bekannt sein, da Sie sie während des gesamten Prozesses der Erstellung Ihres Shops bei Shopify benötigen werden. Wenn Sie also noch keine dieser Informationen haben, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, denn sie werden Ihr Unternehmen repräsentieren. Falls Sie bereits einen physischen Laden haben, verfügen Sie bereits über all diese Daten und müssen nur noch auf die Plattform zugreifen.

Den Online-Shop einrichten

Nachdem Sie alle Informationen für Ihren Shop zusammengestellt haben, gehen Sie auf die Plattform von Shopify, um Ihren Online-Shop zu erstellen. Starten Sie den 14-tägigen kostenlosen Test, der Ihnen angeboten wird, indem Sie die erforderlichen Daten eingeben. Diese Testphase ermöglicht es Ihnen, einen leistungsstarken Online-Shop mit allen für den Verkauf notwendigen Eigenschaften einzurichten. Wenn Sie den Test starten, müssen Sie Ihren Shopnamen eingeben und dann einige Fragen zu den Eigenschaften des Shops beantworten. Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, erhalten Sie Ihr Shopify-Konto und können mit der Einrichtung Ihres Shops beginnen.

Registrieren Sie Ihre Produkte

Sobald Sie auf Ihr Shopify-Konto zugreifen, können Sie damit beginnen, Ihre Produkte zum Shop hinzuzufügen, indem Sie auf die Einstellungen und dann auf die Registerkarte „Produkt hinzufügen“ gehen. Sie müssen für jedes Hightech-Material, das Sie auf den Markt bringen möchten, eine Produktkarte erstellen. Ob Asus GeForce RTX 3060, Huawei Pocket S oder Windows 11, Sie müssen einige Merkmale eingeben, die dem Käufer helfen, sich für Ihr Produkt zu interessieren. Diese Merkmale sind unter anderem ein Titel, eine Beschreibung, Fotos, der Preis, die Anzahl der auf Lager befindlichen Produkte, die Versandmethode und vieles mehr. Shopify bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Produktblätter für den Einsatz in Ihrem Online-Shop einzurichten.

Erstellen Sie die anderen Seiten des Shops

Ihr Online-Shop besteht nicht nur aus den Produkten, die Sie verkaufen, denn die Käufer brauchen auch Informationen über Sie, um Vertrauen zu fassen. Aus diesem Grund gibt es eine Reihe weiterer Seiten, die Sie in Ihrem Online-Shop einrichten müssen, bevor Sie bei Shopify starten können. Unter anderem müssen Sie die Seiten „Über uns“, „Kontakt“ und „Unsere Datenschutzrichtlinien“ einrichten. Es ist auch sinnvoll, eine Häufig gestellte Frage (FAQ) zu erstellen und Ihren Shop anzupassen. Wählen Sie ein Thema und einen Stil, der zu Ihnen passt, entscheiden Sie sich für eine einzigartige Typografie und Farben, erstellen Sie Ihre Startseite, Ihre Zahlungsseite und richten Sie Ihre Navigationsmenüs ein.

Starten Sie Ihren Shop

In dieser Phase können Sie Ihren Online-Shop bereits starten, indem Sie den Passwortschutz deaktivieren. Sie können die Einrichtung Ihres Online-Shops bei Bedarf fortsetzen, wenn Sie mehr Zeit haben. Beachten Sie jedoch, dass Sie nach der 14-tägigen Testphase ein Basisabonnement in Höhe von ca. 24 US-Dollar pro Monat bezahlen müssen. Es sind auch andere Abonnementpreise verfügbar, wenn Sie mehr Optionen zur Anpassung Ihres Shops haben möchten.