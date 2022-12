Gaming Zimmer Ideen: Tipps, Checkliste und perfekte Gadgets

Gaming wird von einer immer breiteren Masse an Menschen in Deutschland als zentrales Mittel der Freizeitgestaltung genutzt. Folglich sind die sozialen Plattformen im Internet voll von stylishen und modernen Ideen für Gaming Zimmer. Auf Twitch oder YouTube sieht man immer häufiger die perfekt eingerichteten Gaming Zimmer mit farbiger Beleuchtung und tollem Ambiente. Folglich stellen sich viele Gamer mittlerweile die Frage, wie man sich sein eigenes Gaming Zimmer einrichtet– inklusive Schreibtisch, Beleuchtung via LED und passendem PC.

Was braucht ein optisch ansprechendes Gaming-Zimmer?

Die Technik muss stimmen!

Wollen Sie sich Ihr eigenes Gaming Room einrichten, sollte neben der Optik auch die Technik nicht zu kurz kommen. Ein leistungsstarker Desktop-PC sollte die erste Grundlage bilden. Dank schickem Gehäuse mit LED-Beleuchtung und integrieren Glasfenster lässt sich die Technik dann auch entsprechend präsentieren. Aber auch als Konsolenspieler können Sie ihre Hardware verschönern – beispielsweise durch individuelles Gestalten der Controller-Cover oder Dekoration der Home Konsole. Auch beim Internet-Anschluss sollten Sie nicht zu kurz treten – selbstverständlich braucht es eine solide Leitung, soll nicht nur mit möglichst wenig Latenz gezockt werden, sondern vielleicht auch noch der Stream aus dem eigenen Gaming Zimmer auf Twitch übertragen werden. Darum: Verfügbarkeit Highspeed-Gaming prüfen!

Wohlfühlen mit Stil im eigenen Gaming Zimmer

Ist ein leistungsstarker PC und schnelles Internet sichergestellt, geht es an die Einrichtung. Hierzu braucht es:

Einen oder mehrere großen Bildschirme / Monitore

Gaming-Tastatur

Design-Headset

Mobiliar wie Schreibtisch und Regale im einheitlichen Design. Damit die Beleuchtung zur Geltung kommt, bieten sich helle und neutrale Farben an

Ganz wichtig: der richtige Gaming-Stuhl

Beleuchtung (empfehlenswert ist LED)

Gaming Deko und coole Gadgets. Auch Deko für die Wand nicht vergessen.

Spezifisches Gaming-Zubehör wie Game Capture und Co.

Je nachdem, wie das gewünschte Setup sein soll, braucht ein Gaming Room nicht viel Raum: Tisch, Stuhl, ein Regal, Deko an der Wand. Mit guten Ideen und tollem Design beim Einrichten ist ein kleiner Raum mit wenig Platz völlig ausreichend – manchmal langt es auch schon, eine Ecke im Wohnzimmer zur Spiele-Ecke umzugestalten.

Tipp: Farbiges LED-Licht lässt jeden Raum größer wirken und verschönert selbst eine kahle Wand.

Wie hoch sind die Kosten für die Umsetzung einer Gaming Zimmer Idee?

Eine pauschale Antwort auf die Frage gibt es nicht. Allerdings ist Gaming ein verhältnismäßig teures Hobby. Ein solides Gamer-Setup lässt sich für etwas über 1.000 Euro realisieren. Nach oben sind selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Mit etwas handwerkliches Geschick lässt sich besonders bei den Möbeln sparen – gebraucht kaufen und aufpeppen ist immer preiswerter als neu kaufen. Und LED-Streifen gibt es zum selber-verlegen im Baumarkt. Sonst bieten Anbieter wie IKEA günstige Schreibtische, aber auch spezielles Gaming-Zubehör wie die beliebten Lånespelare.

Wichtig: Richtige Schritt-für-Schritt-Planung der Beleuchtung

Möbel, Farben und Beleuchtung geben dem Gaming Zimmer einen besonderen Flair – den Gamer Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit die Gestaltung stimmig wirkt, sollte man dessen Aufbau Schritt-für-Schritt planen. Ein beliebtes Setup ist die LED-Beleuchtung unter dem Schreibtisch, was für ein indirektes Licht sorgt. Eine mehrfarbige RGB-LED bieten sogar die Möglichkeit, das Setup dem jeweiligen Game anzupassen. Beliebtes Beleuchtung-Gadget ist weiterhin die RGB-Tastatur sowie das Design-Headset mit LEDs.

Checkliste hilft, Pläne und Maßangaben im Kopf zu behalten

Für eine gute Gaming Zimmer Idee ist es hilfreich, erst einmal etwas Inspiration zu finden. Im Anschluss kann frei bestimmt werden, welcher Stil es wird. Soll ein heller, klarer Look entstehen oder eher eine dunkle, minimalistische Umgebung in Schwarz? Was spiegelt die eigene Gamer Persönlichkeit am besten wider? Oder was passt zum jeweiligen Lieblings-Game? Vor dem Einrichten sollte auf jeden Fall klare Ideen für das Setup bestehen.

Tipp:

Bei der Umsetzung der Gaming Zimmer Idee ist es hilfreich, von Beginn an auf ein durchdachtes Kabel-Management zu achten. Sonst ist der stylische Look dahin. Die günstigste Lösung: Kabel durch eine leere Toilettenpapierrolle führen.

Mit LEDs, Gadgets und Deko wird dann für den persönlichen Touch gesorgt. Wer das nicht möchte, kann auch minimalistisch und kühl bleiben. Feste Regeln gibt es hier nicht. Am besten einfach die eigenen Ideen ausprobieren.

Fundamentale Bestandteile des Gaming Zimmers

Eine zentrale Rolle spielen selbstverständlich der Gaming-Schreibtischstuhl sowie der Schreibtisch. Beide sollten nicht nur ergonomische Vorteile bringen, sondern den individuellen Gamer Ansprüchen genügen. Wenn Gamer gerne zu zweit an zwei Bildschirmen zocken, braucht folglich mehr Raum auf dem Tisch und mehr Peripherie als einzelne Gamer. Letztlich wird viel Zeit im fertig gestellten Gaming Zimmer verbracht – folglich darf der Wohlfühlfaktor beim Gestalten nicht vergessen werden.

Gerade wer Freunde oder Familie zum gemeinsamen Gaming einlädt, tut ebenfalls gut daran, zusätzliche Sitzgelegenheiten bereitzustellen. Ein Stuhl aus dem Wohnzimmer ist natürlich ausreichend. Sieht das allerdings im Gaming Zimmer gut aus und lässt es sich bei langen Game-Sessions lange darauf gemütlich sitzen? Eher unwahrscheinlich. Entsprechend bieten sich ein Sofa oder Sessel mit genug Platz für Freunde an. Die Getränke sollten auch besser anstatt auf dem Spiele-Schreibtisch auf einem eigenen Tisch mit genug Platz landen.

Ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil ist die Beleuchtung. Abseits von stylishen LEDs und diversen Kachel-Systemen gilt es ebenso für ein klares Licht zu sorgen. Auch wenn das beim Gamen selbst nicht genutzt wird, ist es vor allem dann wichtig, wenn das Zimmer noch anderweitig genutzt werden soll.