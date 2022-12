Sony PlayStation: Auch „Returnal“ und „The Last of Us: Part I“ erscheinen für den PC

„The Last of Us Part I“ wird 2023, nach seinem Debüt auf der PlayStation 5 in diesem Jahr, bereits für den PC erscheinen. Das ist ungewöhnlich schnell, denn eigentlich hatte Sony angegeben, dass man mit der Portierung von PlayStation-Exklusivtiteln stets ein Jahr warten wolle. Doch für das Remake des PS3-Spiels von Naughty Dog soll es bereits am 3. März 2023 so weit sein. Das hat Sony offiziell im PlayStation Blog bestätigt.

Anzeige

Die Neuauflage des Action-Adventures wird via Steam und über den Epic Games Store vertrieben und kostet 60 Euro. Dieses Spiel lohnt sich natürlich am meisten für diejenigen, welche das PS3-Original sowie das Remaster auf der PlayStation 4 ausgelassen haben. Denn auch wenn die Technik extrem aufgebohrt worden ist, blieb das Gameplay im Wesentlichen unangetastet.

Dabei halten neue Charaktermodelle und Animationen, frisch Texturen und komplett generalüberholte Schauplätze Einzug. Doch nicht nur „The Last of Us: Part I“ wird den PC erreichen.

Seit Monaten hatte es immer wieder Gerüchte um die Umsetzung des Third-Person-Shooters „Returnal“ für den PC gegeben. Jetzt hat Sony auch diese Portierung offiziell bestätigt. Ursprünglich erschien „Returnal“ 2021 als einer der ersten Exclusives für die PlayStation 5. Sicherlich wird sich das Game von Hausmarque auch auf dem Rechner gut machen. Auch dieses Spiel wird via Steam zu haben sein, wo sogar schon die Systemanforderungen genannt sind.

Mindestens sollen ein Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X, 16 GByte RAM sowie eine Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GByte VRAM oder alternativ eine AMD Radeon RX 580 mit 8 GByte VRAM im Inneren stecken. Einen konkreten Erscheinungstermin für die PC-Fassung von „Returnal“ nennt Sony noch nicht. Es ist die Rede von „Anfang 2023“.

Quelle: PlayStation Blog