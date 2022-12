Epic Games Store: Das neue Gratis Game ist „Bloons TD 6“

Epic Games machte dieses Mal aus dem Gratis-Titel für diese Woche zunächst ein Geheimnis. Normalerweise listet man mit der Freigabe der wöchentlichen Spiele um 17 Uhr am Donnerstag auch stets bereits die kostenlosen Titel der nächsten Woche. Beim letzten Mal, als „Saints Row IV: Re-Elected und „Wildcat Gun Machine“ Einzug hielten, war dem jedoch nicht so. Ab sofort kann das neue „Überraschungsspiel“ aber über den Store gratis bezogen werden. Es handelt sich dabei um „Bloons TD 6“.

Anzeige

„Bloons TD 6“ ist ein Indie-Spiel, Hoffnungen auf eine hochkarätigere Überraschung sind damit hinfällig. Doch immerhin hat dieses Game viele positive Reviews eingeheimst. Der Titel ist ein Tower-Defense-Game, indem der Spieler seine perfekte Verteidigung austüftelt, mit einer Kombination fantastischer Affentürme, Upgrades, Helden und aktivierten Fähigkeiten.

Sollte dieser Titel bei euch auf keine Gegenliebe stoßen, dann verzagt nicht. So geht Epic Games zum Ende des Jahres nämlich einige Schritte weiter als sonst. Statt nur einmal die Woche Spiele zu verschenken, gibt es ab sofort für 15 Tage jeden Tag einen neuen Titel im Epic Games Store kostenlos. Auch hier verrät Epic Games aber jeweils nicht im Vorfeld, welches Spiel als Nächstes an die Reihe kommt. So will man die Interessenten schließlich motivieren, möglichst jeden Tag bei der Plattform vorbeizuschauen.

Die Hoffnung ist natürlich, dass Gamer im Epic Games Store nicht nur die kostenlosen Spiele abstauben, sondern regelmäßig wieder hereinschauen und auch das ein oder andere Game kaufen oder zumindest mal einen DLC bzw. ein Add-on mitnehmen. Doch zunächst besteht ja nun die Chance „Bloons TD 6“ zu ergattern. Alles, was notwendig ist, ist dafür ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store

Quelle: Epic Games