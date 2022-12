Epic Games Store mit Holiday Sale und 25 % Rabatt auf den gesamten Warenkorb

Wir möchten darauf hinweisen: Statt einmal in der Woche ein Gratis-Game zu verteilen, gibt es mittlerweile täglich ein neues, kostenloses Spiel im Epic Games Store. Aktuell ist auf der Plattform noch der erste Titel des 15-tägigen-Gratis-Marathons zu holen – „Bloons TD 6“. Schon heute Abend um 17 Uhr wird es jedoch einen Wechsel geben. Obendrein hat man jedoch auch den jährlichen Holiday Sale gestartet, der bis zu 75 % Rabatt verheißt. Selbst damit ist es aber noch nicht erledigt.

So spendiert Epic Games jedem Nutzer automatisch einen 25-%-Feiertags-Gutschein. Der wird dann automatisch im Warenkorb angerechnet. Nach jeder anrechnungsfähigen Transaktion erhalten Nutzer zudem direkt einen neuen Gutschein. Der Rabatt von 25 % kann also mehrfach genutzt werden. Es gibt nur ein paar Faktoren zu beachten. So greift der Gutschein erst ab einem Gesamtwert des Warenkorbs von mindestens 14,99 Euro. Zudem gilt er nicht auf Vorbestellungen oder DLCs und Add-Ons sowie Mikrotransaktionen wie In-Game-Währungen.

Der Feiertags-Sale im Epic Games Store läuft vom 15. Dezember 2022 um 17:00 Uhr MEZ bis zum 5. Januar 2023 um 17:00 Uhr MEZ. Die Gutscheine verfallen am Donnerstag, dem 5. Januar 2023, um 17:00 Uhr MEZ. Derzeit gilt ein Limit von 50 Spielen pro Einkaufswagen. Wer mehr kaufen möchte, sollte also mehrere Durchgänge wagen.

Wir wünschen nun viel Spaß beim Stöbern im Feiertags-Sale im Epic Games Store und viel Spaß mit den automatischen Gutscheinen, die im Warenkorb von alleine verrechnet werden sollten!

