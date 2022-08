Epic Games Store: „Unrailed“ ist das neue Gratis-Spiel

Im Epic Games Store ist derzeit das Spiel „Unrailed!“ kostenlos für PC-Spieler zu haben. Voraussetzung ist nur ein Konto bei der digitalen Plattform. Das lohnt sich im Übrigen auch, da der Epic Games Store an Nvidia GeForce Now angebunden ist. Es ist somit möglich, die Spiele aus dem Store auch via Cloud-Gaming zu genießen. „Unrailed!“ ist dabei ein Koop-Titel, bei dem der Spieler gemeinsam mit anderen Teilnehmern eine Bahnstrecke konstruiert.

„Unrailed!“ arbeitet mit prozedural generierten Welten und soll daher auch auf lange Sicht immer wieder überraschen. Dabei begegnet man neuen Bewohnern der Welt, ist angeregt seinen Zug stetig zu verbessern und so eine sichere Fahrt ohne Entgleisungen zu gewährleisten. Das Spiel kann sowohl im lokalen Multiplayer als auch online gespielt werden. Es gibt dynamisches Wetter und Tag-/Nacht-Wechsel sowie mehrere Spielmodi – auch einen Endlos-Modus. Online-Highscores mit Replays sind ebenfalls verfügbar.

Wir wünschen viel Spaß beim Spielen des neuen Gratis-Games im Epic Games Store! Ab dem nächsten Donnerstag folgt dann natürlich wieder der nächste Titel.

Quelle: Epic Games