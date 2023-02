Epic Games Store: Ab sofort ist “Duskers” gratis

Im Epic Games Store ist heute ein neues Spiel kostenlos. Es löst “Warpips” aus der letzten Woche ab. Dabei kann jeder sich das Gratis-Game abholen und behält es danach dauerhaft in seiner Sammlung, solange ein Konto bei der Plattform besteht. Dabei ist ein Account im Epic Games Store also die Voraussetzung, um dort die wöchentlichen Gratis-Games zu ergattern. Denn natürlich verteilt man die kostenlosen Spiele nicht aus Altruismus, sondern um neue Kunden zu gewinnen.

Es schwingt also die Hoffnung mit, dass die Anwender im Epic Games Store eben nicht nur immer mal wieder die kostenlosen Spiele mitnehmen, sondern auch den ein oder anderen Kauf tätigen. Doch kommen wir zurück zum Gratis-Spiel der Woche. Dieses Mal handelt es sich um “Duskers”. In diesem Titel steuert der Spieler eine Drohne durch verlassene Raumschiffe, um Komponenten aufzuspüren. Ziel des Titels ist es, herauszufinden, warum das All zu einem riesigen Friedhof geworden ist.

Dabei ist etwas da draußen im All, doch ihr wisst nicht, was es ist. Da hilft nur, die eigene Drohne immer weiter aufzupowern. Die Level sind zufallsgeneriert, es gibt also immer wieder Neues zu entdecken. Teilweise kann eine bedrückende Atmosphäre wie in den “Alien”-Filmen aufkommen.

Wer an diesem Titel keinen Gefallen findet, kann am nächsten Donnerstag zum 7 Uhr erneut hereinschauen, dann gibt es wieder einen neuen Gratis-Titel im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games