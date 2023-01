AMD Radeon RX 7900 XT und XTX: Temperaturprobleme liegen wohl an der Vapor Chamber

Wir hatten bereits über die Temperaturprobleme einiger AMD Radeon RX 7900 XTX bzw. XT berichtet. Mittlerweile gibt es Neuigkeiten und die Ursache könnte eine größere Menge an Grafikkarten betreffen, als zuvor angenommen. So hat der YouTuber „Der 8auer“ Experimente mit mehreren Modellen ausgeführt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Offenbar liegen die Probleme nicht an fehlerhaft aufgetragener Wärmeleitpaste oder zu geringem Anpressdruck, sondern vielmehr an der Vapor Chamber. Betroffen sind nur MBA-Modelle (Made by AMD), nicht jedoch Custom-Ausführungen.

Die Temperaturprobleme verstärken sich, wenn die jeweiligen Grafikkarten horizontal verbaut werden. Bei einigen Versuchen konnte „Der 8auer“ ermitteln, dass dieselbe Grafikkarte in Bezug auf die Temperaturen zunächst bessere Ergebnisse zeigte, wenn sie vertikal im System verbaut wurde. Bei einem Wechsel zur Horizontalen, traten dann die Hotspot-Probleme auf, über die wir schon berichtet hatten. Eine Änderung der Grafikkarten-Position in die Vertikale brachte aber anschließend keine Besserung mehr. Das deutet darauf, dass in der Vapor Chamber etwas nicht rund läuft.

AMD selbst hat aber noch nicht offiziell bestätigt, wie weitreichend diese Querelen sind und wie man weiter verfahren will. Bisher stellte AMD nur fest, dass man die Temperaturprobleme prüfe. Betroffen rät man, sich an den Kundendienst zu wenden, wenn die jeweilige AMD Radeon RX 7900 XT / XTX direkt bei AMD gekauft worden ist. Andernfalls sollte der jeweilige Händler bzw. Hersteller kontaktiert werden.

Sollte sich hier ein weitreichenderes Problem abzeichnen, könnt die ganze Sache für AMD zu einem kostspieligen Unterfangen werden. Wir bleiben natürlich am Thema dran.

Quelle: Der 8auer