LG OLED 2023: Neue TVs erstmals mit QMS-VRR

LG wird im Rahmen der CES 2023 neue Fernsehgeräte vorstellen. Die Blicke richten sich dabei insbesondere auf neue OLEDs. Vorab hat der südkoreanische Hersteller bereits einige Einblicke gewährt. So bestätigt man die neuen Modellreihen C3, G3 und Z3. Außerdem werden die neuen OLED-TVs erstmals QMS-VRR (Quick Media Switching mit VRR) unterstützen. Das heißt, dass es in Verbindung mit ebenfalls zu dieser Funktion kompatiblen Zuspielern nicht mehr zu Bildaussetzern beim automatischen Wechsel der Bildrate kommt.

Anzeige

Derzeit ist jedoch das einzige Gerät, das QMS-VRR beherrscht, der Apple TV 4K der 3. Generation. Die neuen LG-OLED setzen auf den Chip Alpha9 Gen6 4K AI, der höhere Leuchtkraft und verbesserte Farbgenauigkeit gewährleisten soll. Dann wäre da noch AI Picture Pro für verbessertes Upscaling. Obendrein kann diese Funktion Gesichter und andere Objekte erkennen, um die HDR-Wiedergabe zu optimieren. LG verspricht ebenfalls verbessertes Dynamic Tone Mapping. AI Sound Pro simuliert hingegen 9.1.2-Surround-Sound über das integrierte Lautsprechersystem des Fernsehers.

Nur die LG OLED evo G3 punkten zusätzlich mit dem Brightness Booster Max, der die Leuchtkraft je nach Szenario um bis zu 70 % erhöhen kann. Ebenfalls den G3 vorbehalten bleibt das One-Wall-Design, das bei der Wandmontage keine sichtbare Lücke mehr hinterlasse. Alle LG OLED unterstützen weiterhin Dolby Vision und Dolby Atmos sowie HDMI 2.1 – mit eARC, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) sowie 4K bei 120 Hz.

Als Kritikpunkt ist zu nennen, dass die neuen LG OLED verstärkt auf Werbung setzen. So erklärt LG, dass die neue webOS-Version das Fernsehverhalten sowie die Sehgewohnheiten erfasse und auswerte, um personalisierte Empfehlungen (= Werbung) auszugeben. Das treibt man mit dem AI Concierge noch weiter. Der wird jedem Nutzer eine kuratierte Liste von Inhalten, basierend auf seiner bisherigen Nutzung und seinen Suchanfragen, offerieren. Auch hier geht es eben um Empfehlungen / Werbung.

Das neue webOS nutzt eine erneuerte Oberfläche namens All New Home mit mehr Anpassungsoptionen und den sogenannten Quick Cards. Die ermöglichen den Nutzern einen einfachen Zugang zu jenen Inhalten und Diensten, die sie am häufigsten verwenden – gruppiert in Kategorien wie Home-Office, Gaming, Musik und Sport. Last but not least ist noch die Funktion „WOW Orchestra“ neu. Die sorgt dafür, dass bei einer kompatiblen, angeschlossenen LG-Soundbar die TV-Lautsprecher im Tandem mit dem Klangriegel arbeiten. Diese Funktion ähnelt also Samsungs Q-Symphony, die damit schon eine Weile eine ähnliche Technik anbieten.

Über die Preise und Erscheinungsdaten der neuen LG OLED wird der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Dann werden wir auch mehr zu den A- und B-Serien des Jahres 2023 hören, die zunächst noch unerwähnt geblieben sind.

Quelle: LG Deutschland