Wer hat mehr Glück im Casino: Männer oder Frauen?

Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre Glücks- bzw. Pechsträhne im Casino eigentlich auf Ihr Geschlecht zurückzuführen ist? Im Grunde genommen ist das natürlich ziemlich weit hergeholt und quasi unmöglich. Beim Glücksspiel spielt schließlich der Zufall die entscheidende Rolle und ein glückliches Händchen kann jeder einmal haben. Statistisch betrachtet gibt es aber doch einige Unterschiede, was die Glücksspielaktivitäten von Frauen und Männern angeht. Hierbei geht es nicht nur um große Gewinne, auch die Spielaktivitäten selbst, der Hintergrund des Spielens und die Gefahr einer Suchtentwicklung zeigen sich bei beiden Geschlechtern variierend.

Glücksspiel ist längst keine reine Männersache mehr

Wer noch immer davon ausgeht, dass nur Männer in Internet Spielotheken angemeldet sind oder Poker, Spielautomaten und Blackjack lediglich dem männlichen Geschlecht Spaß bringen, der hat sich geschnitten. Nachforschungen zufolge sind auf Glücksspielplattformen sogar mehr Frauen als Männer angemeldet und genießen die Unterhaltung im Online Casino mit Bonus regelmäßig. Schon lange stellen Softwareentwickler Spiele basierend auf Themen her, die speziell Frauen ansprechen sollen. Diese Games haben sich bisher zwar nicht als besonders erfolgreich herausgestellt, doch vor den Spielautomaten und Casino-Tischen tummeln sich mit großer Freude beide Geschlechter.

Wir haben das Ganze genauer betrachtet und uns gefragt, wie viele Männer und Frauen im vergangenen Jahr irgendeiner Art des Glücksspiels nachgegangen sind. Dabei hat sich herausgestellt, dass 41,4 % der befragten Männer und 33 % der befragten Frauen aktiv damit beschäftigt gewesen sind. Neben Casinospielen gelten auch Lotterien als beliebte Glücksspiele. Zusätzlich können auch Tipps zu Sportwetten gewissermaßen diesem Genre eingeordnet werden, auch wenn diese offiziell nicht als Glücksspiel gelten.

Unterschiede bei den Spielaktivitäten

Es gibt einige auffallende Merkmale, wenn man die Spielaktivitäten zwischen Männern und Frauen im Casino betrachtet. Zunächst einmal hat sich herausgestellt, dass Männer häufiger im Casino spielen als Frauen. Rund 7,5 % der befragten Männer hat angegeben, einmal in der Woche zu zocken, während auch 4,7 % der Frauen dies bestätigten. Mehrmals pro Woche suchen das Casino der Umfrage zufolge allerdings nur 1,8 % der Frauen und 4 % der Männer auf. Die Wahl der Spiele ist ziemlich durchmischt – von Roulette über Blackjack bis hin zu Spielautomaten bevorzugen Frauen und Männer unterschiedliche Casinospiele.

Ein weiterer interessanter Aspekt zeigt sich in den Einsätzen bei Spielen. Männer sind durchaus bereit, mehr zu riskieren. Frauen gehen hingegen vorsichtiger mit ihrem Geld um. Der Großteil der Frauen spielt im Casino hauptsächlich mit geringen Einsätzen von bis zu 10 Euro. Bei Männern hingegen zeigt sich, dass diese gerne etwas mehr riskieren und bereit sind, Einsätze zwischen 20 und 50 Euro hinzulegen. Es hat sich sogar gezeigt, dass Spielerinnen nur die Hälfte dessen ausgeben, was Männer bereit sind, zum Spielen zu setzen.

Warum beschäftigt man sich mit Glücksspielen?

Wir fanden es ebenfalls interessant nachzuhaken, welche Motive Spieler zum Glücksspiel im Casino verleitet haben. Ist es die reine Unterhaltung oder die Spannung, die sie anzieht? Oder dreht es sich doch um die Möglichkeit, mit Glück Geld zu gewinnen? Tatsächlich wurde als wesentliches Motiv sowohl bei Vertretern der beiden Geschlechter der Geldgewinn genannt – und das von sage und schreibe 68 % der Männer sowie der Frauen. An zweiter Stelle folgt bei beiden die Aufregung, die das Glücksspiel mitbringt – bei einem solch hohen Risikofaktor, der mit dem Einsatz von echtem Geld und potenziellen Gewinnen verbunden ist, ja auch kein Wunder!

Interessant ist, dass Frauen hauptsächlich diese zwei Gründe nennen und darüber hinaus angeben, durchs Glücksspiel abschalten und eine Auszeit vom Alltag nehmen können. Männer hingegen nennen noch viel mehr Gründe und beschäftigen sich auch aufgrund der Geselligkeit gerne mit dem Glücksspiel. Diese stellt für Frauen weniger Grund dar, zumal die meisten von ihnen im Online Casino spielen und sich nicht wie viele Männer in Spielotheken oder lokale Casinos begeben.

Und wer nimmt die meisten Gewinne mit nach Hause?

Nun aber zurück zur eigentlichen Frage – wer hat denn nun mehr Glück? Gibt es statistisch betrachtet tatsächlich eine Tendenz, ob Männer oder Frauen mehr Glück im Spiel haben? Theoretisch gibt es das schon, ob diese gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Männer haben statistisch gesehen höhere Gewinne aus dem Glücksspiel erzielen können. Das liegt aber vor allem auch daran, dass der Glücksspieltrend unter Frauen erst vor wenigen Jahren aufgekommen ist und die Aktivitäten immer noch deutlich unter denen der Männer liegen. Außerdem war es in zahlreichen Kulturen vor vielen Jahren gar verboten, dass Frauen am Glücksspiel teilnahmen.

Nichtsdestotrotz gibt es sogar historische Aufzeichnungen darüber, dass auch bekannte Frauen beim Glücksspiel Großes gewonnen haben – und dabei ging es längst nicht immer nur um Geld. Schon im Jahr 400 v. Chr. würfelte die persische Königin Parysatis mit dem König um das Leben eines Sklaven. Auch viele Jahre später im Jahr 2014 hat eine Analyse in der Schweiz ergeben, dass Frauen rund 15 Prozent häufiger Gewinne mit nach Hause nehmen als die Schweizer Männer, was an der besseren Verwaltung des Geldes liegt. Im Großen und Ganzen lässt sich also festhalten, dass das mit der Glückssache recht gut balanciert ist!