Wie Krypto-Mining die Grafikkartenleistung veränderte und warum dies wiederum Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt hatte

Kryptowährungen gibt es seit 2009. 34 Jahre später sind sie nicht mehr aus der Wirtschafts-, Technologie- und Alltagswelt wegzudenken. Mittlerweile ist es auch beim Glücksspiel im Internet problemlos möglich, mit Kryptowährungen zu spielen. Die beste Online Casino 2023 Liste bestätigt, dass sich immer wieder Online Casinos mit Bitcoin, Ethereum und Co. finden lassen. Was ist Krypto-Mining? Welchen Zusammenhang und welche Wechselwirkungen es zwischen Kryptowährungen mit Mining und PC-Hardware gibt,erfahren Sie im Folgenden.

Was ist Mining?

Unter dem Begriff Mining versteht sich eine etablierte Vorgehensweise zur Geldschöpfung von Kryptowährungen. Nicht jede der aktuell 8.869 Kryptowährungen bindet Mining ein. Bitcoin gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern, die das Verfahren verwenden. Kryptowährungen basieren auf der Verwendung der Blockchain-Technologie. Jeder Handel und damit Kauf oder Verkauf von Bitcoins wird auf der Blockchain eindeutig festgehalten. Diese besteht aus Blöcken. Beim Mining werden nun Berechnungen durchgeführt, die an das Ende der bestehenden Bitcoin Blockchain neue Blöcke hinzufügen. In jedem weiteren Block können dann Handelsdaten verzeichnet werden oder es werden neue Bitcoins generiert. Das führt wiederum zu einem Anstieg von Umlaufversorgung und der Gesamtversorgung.

Grafikkarten und Mining

Beim Mining spielt die Hardware des PCs eine besondere Bedeutung. Aufgrund der hohen Rechenlast bei der Berechnung der umfassenden Rechenaufgaben kommt es neben CPU und Arbeitsspeicher vor allem auf die Grafikkarte an. Doch nicht immer wollen Hersteller, dass ihre Bauteile oder Produkte für bestimmte Zwecke eingesetzt werden. Nvidia entschied sich im letzten Sommer, seinen RTX-3000-Grafikkarten eine Sperre zuzufügen. Diese richtet sich an die Miner, die mit ihren PCs Mining betreiben. Der implementierte Algorithmus sorgt dafür, dass die Leistung der Grafikkarte für die Berechnung von Blockchain-Blöcken verlangsamt wird. Da Nvidia auf dem Grafikmarkt zu den nachgefragtesten Anbietern gehört, suchen viele Krypto-Unternehmen Wege, diese Sperren zu umgehen.

Umdenken bei den Krypto-Unternehmen

Da nur wenige Hardware-Produzenten den Markt der Grafikkarten und weiterer Hardware-Lösungen im mittleren bis oberen Preissegment klar dominieren, sorgen Sperren in Grafikkarten für Umdenken. Krypto-Unternehmen konzentrierten sich im Fall von Nvidia darauf, Schlupflöcher zu finden. Diese wurden nur wenige Monate nach dem Release der modifizierten Grafikkarten an die Krypto-Miner herausgegeben. Damit zeigt sich, wie schnell die Krypto-Unternehmen auf Veränderungen eingehen können und sich meist schon Wochen oder Monate auf diesen Fall vorbereiten. Allerdings sind selbst schnell gefundene und kommunizierte Lösungsvorschläge der Krypto-Unternehmen kein Garant dafür, den vorübergehenden Preisabfall der Kryptowährung aufzuhalten.

Welchen Stellenwert hat Bitcoin?

Bitcoin platziert sich seit Jahren auf dem ersten Platz des Kryptomarktes. Anfang Januar 2023 weist die Währung Nummer 1 eine Marktkapitalisierung von 311.817.640.264 Euro auf. Die Marktdominanz liegt bei 39,02 Prozent. Im November 2021 konnte Bitcoin ein Allzeithoch von 64.592,17 Euro erzielen. Das bisherige Allzeittief liegt knapp zehn Jahre zurück und belief sich im August 2013 auf 61,44 Euro. Aktuell steht die bei Investoren und FinTech-affinen Personen bedeutsame Digitalwährung bei 16.205,35 Euro. Der Kursverlauf von Bitcoin und dem „ewigen“ Zweitplatzierten Ethereum dienen als Messwert für die aktuelle und zukünftige Entwicklung des Kryptomarktes.

Synergieeffekte zwischen Technik und Technologie

Zweifelsohne gibt es einen Zusammenhang zwischen den Nachfrage- und Preis-Entwicklungen bei Kryptowährungen mit Mining, sowie den Technikprodukten, die für das Mining benötigt werden. Erst im zweiten Quartal 2022 machte dies der drastische Preissturz vieler großer Kryptowährungen deutlich. In der Folge sanken nicht nur kurz- bis mittelfristig die Nachfragewerte nach Kryptowährungen, sondern auch nach Grafikkarten und Mining-PCs. Unsicherheiten auf dem Kryptomarkt führen mittlerweile immer häufiger zum zeitweisen Ausstieg von Minern. Dann verkaufen sie ihre Hardware und der Verkauf neuer Grafikkarten geht zurück. Hier zeigt sich einer der Gründe, warum die Grafikkartenhersteller kein Interesse haben, vom stark volatilen Krypto-Markt abhängig zu sein.

Bedeutung von Mining für den Handel mit Kryptowährungen

Keiner mag es zu warten. Ebenso verhält es sich beim Kaufen oder Verkauf von Kryptowährungen. Je langsamer neue Blöcke auf der Blockchain und damit die Daten des neuen Käufers intern notiert werden, desto mehr sinkt die Attraktivität mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu handeln. Sinken als die Mining-Aktivitäten aufgrund von Kurseinbrüchen und steigen Miner aus, dann sinkt mittelfristig auch die Performance der jeweiligen Blockchain. Da Bitcoin zu den bekanntesten und neben Ethereum, Ripple, Litecoin zu den etablierten Kryptowährungen in Online Casinos, im Online Handel bis in den Einzelhandel gehört, fällt der direkte Einfluss gedämpfter aus.

Krypto-Casinos versus Casinos mit Kryptowährungen

Die Anzahl der Zahlungsmöglichkeiten mit Kryptowährungen im Internet hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert. Im Rahmen der Echtgeld Games finden sich mittlerweile die Krypto-Casinos und die Casinos mit Kryptowährungen. Während man bei Krypto-Casinos ausschließlich in Kryptowährungen zahlt, handelt es sich bei Casinos mit Kryptowährungen um Hybride. Hier sind Transaktionen mit den bekannten Zahlungsmethoden, wie Kreditkartenzahlung, Überweisung oder E-Wallets möglich. Beliebteste Casino Spiele lassen sich dabei in beiden Casino-Varianten finden. Möchten Sie kostenlos mit einem Bonus und um einen möglichen Gewinn in Kryptowährungen spielen, dann ist das Krypto-Casino genau das Richtige für Sie. Wollen Sie mit einer bestimmten Kryptowährung spielen, dann suchen Sie Ihr Casino dementsprechend aus.

Einflussnahme von Krypto-Minern auf die Hardware-Industrie und Kryptomarkt bleibt

Der Kryptomarkt gehört zu den volatilsten Märkten. Aufgrund der klar vorliegenden Einflussnahme der Krypto-Miner wird sich dies in absehbarer Zukunft nicht ändern. Die Synergieeffekte bleiben bestehen, solange sich die Sperren auf den Grafikkarten durch ausgeklügelte Software-Programme umgehen lassen. Als Miner lässt sich übrigens Einkommen erzielen. Es kommt zwar nicht an die Anfangszeiten heran. Wer das Thema allerdings richtig angeht, kann auch heute noch mit einem monatlichen Gewinn arbeiten. Gamer könnten daher mit einem Auge den Krypto-Markt verfolgen. Sobald die Preise der Krypto-Giganten mit Miningverfahren drastisch fallen, sind Hardware-Schnäppchen nicht weit. Es bleibt weiterhin spannend. Kryptowährungen und Krypto-Mining gehören weiterhin zur Zukunft dazu.

Krypto-Miner sind neben Gamern klare Einflussnehmer auf den Kauf von Grafikkarten. Selbst wenn die Hardware-Produzenten nicht begeistert davon sind, finden Krypto-Unternehmen bisher meist zügig solide Lösungen, das Mining mit den anvisierten Grafikkarten fortzusetzen. Die Hintertür findet sich dabei in der Umgehung der Sperre durch Kombination verschiedener Softwareprogramme.