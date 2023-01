Die neusten Videospiel-Neuerscheinungen im Februar 2023

Februar 2023 steht vor der Tür, und diverse Spieleveröffentlichungen des Monats sind auch dabei. Hiermit werden wir eine Liste der wichtigsten Videospiel-Neuerscheinungen im Februar 2023 zusammenstellen, damit Sie schon jetzt wissen, wo Sie Ihr Geld ausgeben können. Einige Title gehören auch zu eSport Arten, auf die Sie bei GGBET wetten können.

• Hogwarts Legacy

Fürs Hogwarts Legacy wurde es offiziell bestätigt, dass es am 10. Februar 2023 für ausgewählte Plattformen auf Steam Deck verifiziert wird und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Die PC-Systemanforderungen für Hogwarts Legacy wurden vor kurzem enthüllt, was viele Steam Deck-Besitzer dazu veranlasste, sich zu fragen, ob das Spiel auch verifiziert ist. Das Steam Deck wurde Anfang 2022 veröffentlicht und erhielt viele positive Kritiken von Spielern, die sich über die Möglichkeit freuten, ihre Spielebibliothek auch abseits ihres Desktop-PCs zu spielen. Während jedoch alle Steam-Spiele sofort nach dem Auspacken entsprechend kompatibel sind, gibt es andere Spiele, die auf einem Handheld nicht so gut funktionieren wie auf einem Desktop-PC. Daher erkundigen sich einige Besitzer regelmäßig danach, welche Titel “Steam Deck-geprüft” sind, wenn etwas Neues herauskommt.

• Blanc

Für die Liebhaber von den sogenannten Indie-Spielen verspricht Blanc eines der interessantesten Spiele dieses Jahresanfangs zu werden. Das Spiel erzählt kunstvoll und bewegend die Geschichte eines Wolfsjungen und eines Rehs auf einem verschneiten Berg und hat alles, um die Herzen aller Spieler zu erobern.

• Tales of Symphonia Remastered

Einer der Klassiker unter den GameCube-Spielen bekommt ein neues Remaster. Ursprünglich in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht, wurde Tales of Symphonia bereits in den frühen 2010er Jahren für PS3 hergestellt, und nun ist es wieder leicht für die aktuell auf dem Markt befindlichen Konsolen zu erwerben.

• Wild Hearts

Der neue EA-Titel Wild Hearts entführt die Spieler in die Welt von Azuma, die vom feudalen Japan inspiriert ist, um gigantische Kreaturen zu jagen. Der Begleiter der Jäger im Spiel werden technologische Waffen sein, zusätzlich zu Gegenständen und Fallen, die dauerhaft auf der Karte bleiben, bis sie von Monstern zerstört werden. Es scheint ein interessantes Spiel mit Inspirationen von Monster Hunter zu sein.

• Company of Heroes 3

Haben Sie es satt, den Zweiten Weltkrieg aus der Ego-Perspektive zu erkunden? Dann könnte Company of Heroes 3 genau das Richtige für Sie sein, mit einem taktischen Echtzeit-Gameplay, das bereits Tausende von Kriegskonflikt-Enthusiasten auf der ganzen Welt überzeugt hat, und mit neuen Features wie neuen Kartenformaten und Kampagnen, die weniger bekannte Seiten des Konflikts Ende der 1930er Jahre zeigen.

• Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ist ein Remake des letzten Kirby-Spiels für die Wii und verspricht zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Original.

• Octopath Traveler II

Octopath Traveler II ist die Fortsetzung des Titels, der 2018 die Welt mit seiner atemberaubenden 2D-High-Definition-Grafik im Sturm eroberte, und dieses visuelle Meisterwerk setzt sich in der Fortsetzung fort, die für Nintendo Switch, PS4 und PC erscheint.

• Destiny 2: Lightfall

Die jüngste Präsentation von Bungie zur kommenden Lightfall-Erweiterung von Destiny 2 war unglaublich verlockend. Sie zeigte eine neue Unterklasse der Dunkelheit namens Strand, eine Cyberpunk-ähnliche Stadt auf Neptun und eine erschreckende neue Begegnung mit einem alten Feind. Die Präsentation zeigte den Fans Vieles davon, was auf die Spieler zukommen wird, enthielt aber auch wichtige Informationen für alle, die noch nicht in das Spiel eingetaucht sind.

Es ist kein Geheimnis, dass Destiny 2 unglaublich beliebt ist, aber vor allem, wenn Inhalte wie Vanilla und Forsaken fehlen, kann es sehr verwirrend sein, jetzt einzusteigen. Kombiniert man dies mit einigen der “grindintensiven” Mechaniken des Spiels und dem starken Gebrauch von hyper-spezifischer Sci-Fi-Terminologie, ist es verständlich, warum Destiny 2 für Neulinge nicht gerade einladend wirkt. Bungie ist entschlossen, das zu ändern. Mit der Veröffentlichung von Lightfall werden auch die Wächter-Ränge eingeführt, ein neues System, das die Spieler durch die verschiedenen Mechaniken des Spiels führen soll. Dies bedeutet, dass die Spieler Gruppen mit ähnlich erfahrenen Spielern bilden können, die wissen, wer in ihrem Feuerteam ein wenig zusätzliche Hilfe braucht und vieles mehr. Das macht das Spielsystem zwar benutzerfreundlicher, aber es liegt auch viel an der Bungie-Community, dafür zu sorgen, dass neue Spieler willkommen sind.