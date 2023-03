Cooler Master MasterAccessory GEM im Test

Anzeige

Das Cooler Master MasterAccessory GEM ist eine stabile Befestigung, um Peripheriegeräte zu halten. Die Halterung ist magnetisch, kann aber auch an nicht-magnetischen Untergründen befestigt werden. Sie ist vor allem für die Anbringung an PC-Gehäuse gedacht, dem Nutzer steht es aber frei, sie auch an anderen Bereichen zu befestigen. Wie praktisch und stabil die Halterung in der Praxis wirklich ist, wollen wir nachfolgend testen.

Das Halterung ist in schwarz mit weißen Akzenten und in weiß mit grauen Akzenten erhältlich und kostet in beiden Varianten aktuell etwa 25 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus der Halterung, an der das magnetische Gegenstück bereits montiert ist, sowie einer kurzen Anleitung.