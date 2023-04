Backforce V Gaming-Chair im Test

Anzeige

Die Firma Interstuhl, bekannt für die Gaming-Chair-Serie Backforce, hat uns wieder ein neues Produkt aus ihrem Hause zugesandt. Wir hatten die Chance, euch in der Vergangenheit die beiden Modelle Backforce One und Backforce One Plus in ausführlichen Testberichteb zu präsentieren. Heute dürfen wir euch das neue und preisgünstige Mitglied der Backforce-Familie vorstellen. Hier handelt es sich um den Backforce V in der Farbe “Green Sand”, der Stuhl ist aber auch in anderen Farben erhältlich, wie etwa Schwarz, Rot, Blau und Violett. Der Backforce V wurde letztes Jahr im August vorgestellt und wirbt mit einer konkurrenzlosen Ergonomie und hoher Nachhaltigkeit in dieser Preisklasse. Was der Backforce V für 399 Euro zu bieten hat und wo bei diesem Preis im Vergleich zu den anderen beiden Modellen Abstriche gemacht wurden, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Spezifikationen des Backforce V

Körpergewicht: 45 – 130 kg

Körpergröße: 1,51 – 1,92 m

Bezüge: recycelter PET Stoff, Oeko-Tex 100 & GRS zertifiziert

Lordosenstütze: fest integrierte S-Form Lordose

Rückeneinheit: Holzträgerplatte mit Stahlrückenbügel, Polsterung

Rückenschale: Kunststoff in Schwarz

Fußkreuz: Kunststoff

Sicherheitsrollen: 65 mm wie bei Backforce One/One Plus

Sitzflächenbreite: 48 cm

Sitzflächentiefe: 47 cm

Rückenlehnenhöhe: 82 cm

Rückenlehnenbreite: 59 cm

Armlehnen: 1D-Armlehnen

Schulterpatches: individuell bestellbar im Shop

Garantie: 10 Jahre

Preis: 399 Euro

Lieferart

Aufgrund der Änderung des Aufbaus für den Backforce V und der angepassten Kartongröße schafft es Backforce nun, den Gaming-Chair nicht mehr per Spedition, sondern regulär mit DHL zu versenden. Diese Anlieferung spart dem Hersteller Kosten und gestaltet zusätzlich bei Nichtgefallen den Rückversand angenehmer. Die teure Anlieferung per Spedition gehört hier zur Vergangenheit, jedoch bleibt die Speditionslieferung bei den Modellen Backforce One und One Plus bauartbedingt bestehen.

Nachhaltigkeit & Verarbeitung

Der Gaming-Chair wird nachhaltig und umweltschonend per Handarbeit in Deutschland produziert. Hier legt die Sparte Backforce von der Firma Interstuhl großen Wert auf Nachhaltigkeit und streicht das PU-Leder sowie verschiedene Elemente aus Alcantara in dieser Serie. Die verwendeten Stoffbezüge entsprechen dem “Oeko-Tex 100” Standard und bestehen alle zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen. Somit setzt Backforce seine Prioritäten in der Produktion des Gaming-Chairs auf Nachhaltigkeit und wollen damit der Konkurrenz aus dem Drittland weit voraus sein.

Ein weiterer ökologischer Punkt, um die Stoffe ohne Klebstoff miteinander verbinden zu können, ist die Produktionsart des “Electro Welding”. Das Wabenmuster Design des Backforce V wird mit vorgenanntem Verfahren aufgetragen. Auf diese Weise müssen keine adaptiven Klebstoffe oder sonstige Stoffe mit dem Textil verbunden werden. Damit bleibt der Stoffbezug zu 100 Prozent recycelbar.

Das Fußkreuz aus dem Backforce One Plus wurde hier nicht übernommen, dies hätte den angepeilten Preis des Backforce V überschritten. Hier wurde auf ein Fußkreuz aus verstärktem Kunststoff gesetzt, das das Gesamtbild schön abrundet. Viele Hersteller von Gaming-Chairs setzen auf Kunststoffkreuze, dieses hier wirkt aber sehr robust und wertig verarbeitet. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass es sogar auf das Kunststoffkreuz 10 Jahre Garantie vom Hersteller gibt – das ist bei anderen Herstellern eher selten der Fall.

Um den Backforce V natürlich bewegen zu können, wurden die laufleichten und sehr leisen gebremsten 65-mm-Rollen mit sehr guten Gleiteigenschaften verbaut. Dies wundert uns nicht, denn die Rollen wurden auch beim Backforce One Plus verwendet.