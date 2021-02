Backforce One Plus Gaming-Stuhl im Test

Anzeige

Einleitung

Die Firma Interstuhl hat uns letztes Jahr den Backforce One für einen Test zur Verfügung gestellt und wir haben ihn für euch sehr lange und ausgiebig getestet. Der Backforce One kam auf dem Gaming-Chair-Markt sehr gut an und glänzte dabei durch sehr gute Verarbeitung und einem neuen Design.

Interstuhl nahm den beliebten Gaming Chair Backforce One und überarbeitete das Modell zum neuen Upgrademodell mit dem Namen Backforce One Plus. Einige Änderungswünsche wurden von der Community beantragt. Ob das der neue Backforce One Plus alles mitbringt, erfahrt ihr in unserem Test.

Hinweis

Da wir schon über den Backforce One in der Farbe grün im letzten Jahr sehr ausführlich berichtet haben, möchten wir euch in diesem Test die neuen Funktionen vorstellen. Im Grunddesign und der Bauform hat sich zum Vorgänger nichts geändert, daher zeigen wir euch die neuen Features des Backforce One Plus.