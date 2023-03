RedMagic 4K Gaming Monitor vorgestellt

ZTEs Tochterfirma nubia bzw. dessen Marke RedMagic bringt ihren ersten Monitor auf den Markt: den RedMagic 4K Gaming Monitor. Er wird ab dem 3. April 2023 vorbestellbar sein und soll in den USA 869 US-Dollar kosten. Auch in Europa wird der IPS-Bildschirm mit LCD-Technologie auf den Markt kommen. Hier verschweigt man jedoch noch den Preis.

Klar ist so oder so, dass es sich hier um einen Gaming-Monitor mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, 160 Hz Bildwiederholrate und 27 Zoll Diagonale handelt. Als Basis dienen ein IPS-Panel und eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Letztere verwendet insgesamt 2.000 Mini-LEDs, die in 1.152 Dimming-Zonen untergebracht sind. Da kann eine maximale Helligkeit von 1.300 Nits erreicht werden, was auch die Zertifizierung für VESA DisplayHDR 1000 gesichert hat. Außerdem gibt es einen Pivot-Modus. Somit kann der RedMagic 4K Gaming Monitor auch um 90° gedreht und hochkant genutzt werden.

Als Schnittstellen nennt RedMagic zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4, zweimal USB-C sowie dreimal USB-A und einen Kopfhöreranschluss. Über USB-C können externe Geräte mit bis zu 90 Watt mit Strom versorgt werden. Spieler können ebenfalls auf Kompatibilität zu Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium zählen. Es gibt ab Werk mehrere Bildmodi wie einen MOBA Mode, einen FPS Mode und einen Movie Mode zur Auswahl.

Der RedMagic 4K Gaming Monitor misst mit seinem Ständer 360 x 500 x 237 mm bei einem Gewicht von 10 kg. Da bald die Vorbestellungen anlaufen sollen, dürften wir bald auch den Preis für Europa bzw. Deutschland erspähen.

