Poco F5 und F5 Pro bereits offiziell vorgestellt

Poco will eigentlich erst morgen seine beiden neuen Smartphones Poco F5 und F5 Pro vorstellen. Doch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist man offenbar ungeduldig gewesen. Beide mobilen Endgeräte sind dort bereits mit allen technischen Spezifikationen offiziell bei Xiaomi aufgeführt. Lediglich die Verkaufspreise glänzen noch durch Abwesenheit. Auf jene müssen wir also noch bis morgen warten.

Das höherwertige Modell von beiden ist das Poco F5 Pro. Hier dient als SoC der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, dem 8 bzw. wahlweise auch 12 GByte RAM zur Seite stehen. Ebenfalls sind 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz an Bord. Der AMOLED-Bildschirm mit 6,67 Zoll löst mit 3.200 x 1.440 Pixeln auf. Er verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 und eine Touch-Abtastrate von 480 Hz. Unter dem Bildschirm sitzt der Fingerabdruckscanner und in einem Punch-Hole ruht die Frontkamera mit 16 Megapixeln.

Für die Hauptkamera des Poco F5 Pro sind 64 (Weitwinkel, OmniVision OV64B, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel aufgeführt. Auch beruft man sich auf eine Vapor-Chamber-Kühllösung, die hohe Leistung über längere Dauer ermöglichen soll. Für den Akku sind 5.160 mAh drin. Geladen werden, kann kabelgebunden mit 67 und kabellos mit 30 Watt. Ab Werk ist Android 13 mit der Oberfläche MIUI 14 vorinstalliert.

Das Poco F5 Pro kommt in den Farben Schwarz und Weiß in den Handel.

Wiederum wäre da auch noch das Poco F5, welches den Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 verwendet. Abermals besteht die Wahl aus 8 und 12 GByte Ram. Der Speicherplatz steht bei 256 GByte. Für den Bildschirm mit 6,67 Zoll nennt Poco erneut ein AMOLED-Panel mit 120 Hz, aber einer reduzierten Auflösung von FHD+. Dafür behält die Frontkamera 16 Megapixel bei.

Der Hauptkamera weist man zwar auf dem Papier identische Spezifikationen zu, schlüsselt die Sensoren aber nicht auf. Es kann also ein nicht so leicht zu erkennendes Downgrade geben. Der Akku ist mit 5.000 mAh etwas kleiner ausgefallen, kann weiterhin mit 67 Watt per Kabel geladen werden. Wireless Charging is aber der Schere zum Opfer gefallen. Android 13 mit MIUI 14 ist weiterhin vorinstalliert. Zu den Schnittstellen zählen im Übrigen auch Bluetooth 5.3 und NFC. Wiegen soll das Poco F5 181 g bei 7,9 mm Dicke. Während das Poco F5 Pro ein leicht abgewandeltes Redmi K60 darstellt, ist das Poco F5 eine angepasste Variante des Redmi Note 12 Turbo.

Das Poco F5 kommt in den Farben Blau, Schwarz und Weiß auf den Markt. Morgen werden wir dann sicherlich auch die Preisangaben erhalten.

Quelle: Poco