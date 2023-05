ARM hat neue CPU- und GPU-Designs für Partner vorgestellt

ARM hat neue Designs für CPU-Kerne und GPUs vorgestellt. Dabei ist zu bedenken, dass ARM selbst keine Chips herstellt und die hauseigenen Designs vielmehr an Partner lizenziert. So basieren im Grunde alle Chips für das mobile Segment von etwa Apple, MediaTek und Qualcomm auf der ARM-Architektur. Auch gilt das für das Apple Silicon für Macs, also die M-Prozessoren. Erstmals hat ARM dabei neue CPU-Kerne vorgestellt, die ausschließlich auf 64-bit setzen.

Neu sind dabei die ARM Cortex-X4, Cortex-A720 und Cortex-A520 Der Cortex-X4 ist ein Performance-Core für Flaggschiffe, der die Leistung gegenüber dem X3 um 15 % anhebt und dabei 40 % weniger Strom benötigen soll. Der Cortex-A720 beerbt den A715 und setzt ebenfalls auf Effizienz. Letztere soll sich gegenüber dem Vorgänger um 20 % erhöht haben.

Die ARM Cortex-A520 sind dann Effizienz-Kerne für weniger leistungshungrige Szenarien. Sie sollen um 22 % effizienter sein als die Vorgänger, die A510. Dennoch soll sich die Leistung um immerhin 8 % erhöhen. Neu sind aber auch die GPU-Designs Immortalis-G720, Mali-G720 und Mali-G620. Die neue Immortalis-G720 soll die Leistung um 15 % erhöhen und gleichzeitig 15 % effizienter sein, als das direkte Vorgängermodell. 10 oder mehr Kerne können Verwendung finden.

Dem gegenüber kann die Mali-G720 sechs bis neun Kerne verwenden, die G620 steht bei maximal fünf Kernen. Direkte Kunden nennt ARM noch nicht, doch es dürfte wohl unvermeidlich sein, dass Qualcomm und MediaTek die Designs adoptieren.

Quelle: ARM