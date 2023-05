Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090: Grafikkarte mit Flüssigmetallkühlung

Asus bzw. dessen Marke Republic of Gamers stellt die neue Grafikkarte ROG Matrix GeForce RTX 4090 mit Flüssigmetallkühlung vor. Es handele sich laut dem Hersteller aus Taiwan bei diesem Modell um “die weltweit erste Grafikkarte mit Flüssigmetall auf der GPU”. Deswegen sei es auch für sie möglich, die weltweit höchsten Boost-Taktraten für eine GeForce RTX 4090 zu erzielen. Ausgestattet ist dieses Modell mit einer Pumpe, optimiertem Kühlmitteldurchfluss und einer größeren Kühlplatte für GPU-Die, VRMs und Speicher sowie einem 360 mm großen Radiator und magnetischen, daisy-chain-fähigen Lüftern.

Durch das Auftragen eines UV-Harzes über den oberflächenmontierten Kondensatoren, die am Rand des GPU-Die liegen, und das Hinzufügen von zwei zusätzlichen Schutzschichten zwischen dem Die und der Hauptplatine will Asus sichergestellt haben, dass die ROG Matrix GeForce RTX 4090 die verbesserte Wärmeübertragung, die Flüssigmetall mit sich bringt, ohne das Risiko des Austretens nutzen kann. In Kombination mit den verbauten Lüftern verspricht Asus für die ROG Matrix GeForce RTX 4090 bei einer Gesamtgrafikleistung von 450 Watt bei einer Drehzahl von unter 1.000 Umdrehungen pro Minute Temperaturen von nur 60° C.

Die ROG Matrix RTX 4090 nutzt ein Design, bei dem der GPU-Rahmen und das Gehäuse komplett aus Metall gefertigt sind. Die ROG Matrix GeForce RTX 4090 verwendet indirekte Aura-Beleuchtung und verfügt über eine Kammer mit Hollow-Effekt, in der die Hauptkühlplatte, die Platine und die Pumpenabdeckung durch einen größeren Aluminiumrahmen geschützt werden. Eine Edelstahl-Backplate schützt die Karte, egal ob sie traditionell oder vertikal montiert werden soll. Die ROG Matrix RTX 4090 verfügt über einen einzigen 12-V-HPWR-Anschluss, und das Stromkabel der Lüfter ist in den Hauptkühlschläuchen versteckt.

Als Flaggschiffkarte verfügt die ROG Matrix RTX 4090 über einen Dual-BIOS-Schalter, mit dem Benutzer nahtlos zwischen den Modi Quiet und Performance wechseln können.

Verfügbarkeit

Die ROG Matrix RTX 4090 wird in einer limitierten Auflage hergestellt und ab dem 3. Quartal 2023 im Handel erhältlich sein. Den Preis nennt Asus leider noch nicht.

Quelle: Asus