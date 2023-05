Nvidia ACE: Cloud-Plattform für generative KI in Spielen vorgestellt

Nvidia hat ACE vorgestellt. Hinter der Abkürzung ACE verbirgt sich die “Avatar Cloud Engine” für Spiele. Dabei handelt es sich um ein Custom-KI-Modell, das in Spielen die künstliche Intelligenz von NPCs dynamisch aufpolieren kann. Entwickler können mit der Hilfe der Werkzeuge angepasste Dialoge erstellen und auch dynamische Animationen einbinden. Dabei veweist Nvidia auf das Potenzial generativer KI für Spiele, welche die Interaktionen zwischen Gamern und NPCs revolutionieren könnte.

Entwickler können die großen Language-Modelle auch mit Hintergrundgeschichten und Lore aus den jeweiligen Spielen anreichern und Beschränkungen festlegen, damit die Spieler keine unpassenden Gespräche mit den Charakteren führen. Über Mikrofone könnten die NPCs auch die Stimmen der Spieler bzw. das gesprochene Wort verarbeiten und entsprechend antworten. Nvidias Omniverse Audio2Face soll wiederum die passenden Animatonen auswählen. Dies kann direkt mit der Unreal Engine 5 verknüpft werden.

Entwickler können ACE mit allen Aspekten nutzen oder auch Teilkomponenten in ihre Spiele einbinden. Eine Demo namens “Kairos” zeigt das Potenzial: Da können Spieler mit dem NPC Jin, dem Besitzer eines Ramen-Shops, interagieren. Seine Antworten sollen realistisch, aber auch passend zu seiner fiktiven Hintergrundgeschichte ausfallen. Für die Demo, oben im Video zu sehen, hat man auch DLSS und Ray-Tracing eingesetzt.

Nvidia spricht an, dass die Entwickler von “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”, GSC Game World, etwa Audio2Face einsetzen. Man darf gespannt sein, was uns da noch so in den kommenden Jahren erwartet.

Quelle: Nvidia